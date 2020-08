Travner in Marič nova (stara) obraza v Murski Soboti

Luka Maričse v Muro vrača, potem ko je za njim igranje v Beltincih, kjer je igral kot posojeni igralec. Marič je pogodbo z Muro podpisal do 31. maja 2023. Jure Travnerje dres Mure nosil že v preteklosti, član črno-belih je bil v sezonah 2011/12 in 2012/13, v tem času pa je odigral 38 tekem v prvenstvu in ob tem dosegel dva zadetka. Z Muro je nastopal tudi v kvalifikacijah za Ligo Evropa, kjer je na osmih tekmah zabil en zadetek, in sicer na rimskem Olimpicu proti Laziu.

Travner je v slovenskem prvenstvu odigral 278 tekem, ob tem dosegel štiri zadetke, v prejšnji sezoni pa je osvojil naslov državnih prvakov s Celjem. V svoji karieri je branil tudi barve angleških Watforda in Readinga, škotskega St. Mirrena, bolgarskega Ludogorca in azerbajdžanskega Bakuja. Pogodbo z Muro je podpisal do 31. maja 2021.