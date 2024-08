Trener Arsenala najel žeparje in opeharil svoje nesramno bogate nogometaše

Arsenal je za zdaj pred novo sezono v svoje vrste privabil le italijanskega branilca Ricarda Calafiorija. Na poti v London iz Real Sociedada naj bi bil tudi španski vezist Mikel Moreno, njegov soimenjak Mikel Arteta pa predvsem upa na velik napredek svojih varovancev, ki so na koncu prejšnje sezone Premier lige za prvakom Manchester Cityjem zaostali le dve točki.

Med pripravljalnim obdobjem je Arteta svoje igralce poskušal motivirati na edinstven način. Spletna stran The Athletic namreč poroča, da naj bi na eni od ekipnih večerij na pobudo trenerja bili prisotni tudi številni žeparji, ki so nekaterim nogometašem med strežbo "ukradli" številne osebne predmete. Med "žrtvami" so bili mobilni telefoni in denarnice.