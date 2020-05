Trener Augsburga zaradi zobne paste ob prvo tekmo Bundeslige

Ker je odšel po nakupih, pravila vodstva tekmovanja pa zapovedujejo sedemdnevno samoizolacijo pred prvimi sobotnimi tekmami, bo Heiko Herrlich moral izpustiti prihajajoči obračun z Wolfsburgom, ki bi bil zanj prvi po prihodu k Augsburgu. Herrlich se je moral v četrtek zvečer opravičiti za neumnost.

"Smo v samoizolaciji v hotelu in res ne smemo ven. A so situacije, ko je to preprosto treba storiti," je Herrlich dejal na novinarski konferenci. "Nisem imel zobne paste, zmanjkovalo mi je je, nisem imel niti kreme za telo, nato pa sem šel v klubski opremi v bližnji supermarket."

Pred leti odmevalo že njegovo simuliranje

Nekdanji nemški reprezentant in član Bayerja iz Leverkusna, Borussie iz Dortmunda in Borussie iz Mönchengladbacha, ki je pred leti še kot trener Leverkusna zablestel s simuliranjem na pokalni tekmi, je še dodal, da nakupovanje še zdaleč ni bilo enostavno. Najprej je v hotelski sobi pozabil masko, nato je moral na blagajni prositi za kovance, saj je imel s seboj le bankovec za 20 evrov in tako ni mogel poravnati depozita za nakupovalni voziček. Nato je še pozabil voziček in se vrnil ponj. Vozičke morajo v nekaterih nemških trgovinah, takšna je ponekod praksa tudi v Sloveniji, kupci obvezno uporabljati, saj naj bi pripomogli k ohranjanju socialne distance.