Setien: Še vedno verjamem, da bo Real Madrid grešil

"Seveda sem še vedno prepričan, da bo Real Madrid grešil," je dejal Setien. "Do konca ostaja še sedem krogov in zelo težko je zmagati. Mi smo remizirali, oni še niso, toda to je igra, ki nas včasih preseneti," je prepričan trener Barcelona Quique Setien, ki je na tem mestu 13. januarja letos zamenjal Ernesta Valverdeja .

Barcelona bo do konca La lige igrala še z naslednjimi ekipami: Celta Vigo (v gosteh), Atletico Madrid (doma), Villarreal (v gosteh), Espanyol (doma), Valladolid (v gosteh), Osasuna (doma), Alaves (v gosteh). Real Madrid pa bo igral z Espanyolom (v gosteh), Getafejem (doma), Athletic Bilbaom (v gosteh), Alavesom (doma), Granado (v gosteh), Villarrealom (doma) in Leganesom (v gosteh).

"Katera koli tekma se lahko zakomplicira. Rezultati so precej tesni in treba bo počakati do zadnjega kroga," je prepričan Setien. "Naslednji dve tekmi (Celta in Atletico, op. p.) sta pomembni, toda tudi preostale," je še poudaril 61-letni trener Kataloncev. "Ne verjamem, da bomo zmagali vse tekme. Naša želja pa je zmagati vse," je bil presenetljivo iskren v razmišljanju Setien.

Trener Barcelone ni želel komentirati nekaterih spornih odločitev VAR-a v korist madridskega Reala v preteklih krogih. "Z razporedom tekem in VAR-om ne moremo narediti nič. Osredotočiti se moramo na tisto, na kar lahko vplivamo. Kar se VAR-a tiče, se držim ob strani. Imam svoje mnenje glede vseh situacij v nogometu, toda to nima vpliva na nogomet. In tako bo tudi v nadaljnje," je modro zaključil Setien.