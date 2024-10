Trener in oče zvezdnika Tottenhama obtožen zlorabe mladih nogometašev

Primer se je na sodišču znašel po tem, ko so starši enega izmed mladih igralcev marca letos prijavili vpletene, ki so otroka fizično in verbalno zlorabili. To se je zgodilo na nogometnem taboru v Okinavi na Japonskem. Igralca je Son Heung-yun udaril s kotno zastavico, zaradi česar je utrpel poškodbe stegna, ki so zahtevale dva tedna zdravljenja. Poleg tega je Son Woong-jung igralce verbalno zlorabljal in jih žalil, kadar so med treningom naredili napako.