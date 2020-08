Trener Jakirović po izpadu Maribora: Ne sramota, to je nogomet

S porazom proti Colerainu se je že končalo tokratno evropsko popotovanje Maribora, ki je v tem tisočletju tolikokrat navduševal slovenske ljubitelje nogometa s takšnimi ali drugačnimi podvigi na velikem odru. Toda po slovesu uspešnega dvojca, športnega direktorja Zlatka Zahovićain trenerja Darka Milaniča, je novo vodstvo, ki mu poveljujeta Oliver Bogatinovin Sergej Jakirović, utrpelo boleč udarec. Severnoirski polprofesionalci so v Ljudskem vrtu v drugem polčasu celo povedli, a je v 66. minuti hitro izenačil Rudi Požeg Vancaš, nato pa je v podaljšku enajstmetrovko s strelom v prečko zapravil Amir Dervišević.

Ljubljančan je sicer uspešno odprl "loterijo" enajstmetrovk, v kateri pa novincu v vratih Ažbetu Jugu ni uspelo ustaviti nobenega strela, slovenskim podprvakom pa je nato bolečo evropsko zaušnico prisolil zgrešen strel Požega Vancaša v peti seriji. Ko je Juga premagal še Ben Doherty, se je slavje severnoirskih zanesenjakov ob največjem uspehu v zgodovini kluba lahko začelo.

Veliko mu pomeni podpora navijačev

"​Težek večer za nas. Tekmo smo imeli pod kontrolo, dominirali smo, imeli priložnosti, čeprav je to bila na trenutke jalova dominacija,"je Jakirovića po tekmi citiral Večer. "Prvi polčas nisem bil zadovoljen s tem, kar smo počeli v napadalni tretjini igrišča, želel sem več nevarnosti, več strelov. Igrati smo začeli šele po prejetem golu, ki se nikakor ne bi smel zgoditi. Analizirali smo to, se pripravljali. Nogomet je zanimiva igra. Ob vseh priložnostih, ob zgrešeni enajstmetrovki v podaljšku, smo izpadli iz Evrope,"je nadaljeval trener štajerskega ponosa.

"Razočaran sem, ker smo točno vedeli, kako bo nasprotnik igral. Kaj pomeni sramota? To je nogomet, nepredvidljiva igra, zato je tudi najboljša igra. Lahko pišete o sramoti, toda naslednji dan gremo naprej, življenje se ni ustavilo. Na napakah se učimo. Kako bo jutri, bomo videli. Ni enako, ko igraš pripravljalne tekme in je vse videti super, to je lahko zavajajoče. Zelo sem kritičen do sebe, verjetno sem v nekih stvareh naredil napako, a to ostaja za analizo, vse moramo prespati. V številnih situacijah bi morali pokazati več moškosti, prevzemanja rizika. Če igraš za Maribor, mislim, da si zaslužiš, da si tu in imaš kakovost. Izgubili smo v novem sistemu tekmovanja, pred tekmo sem opozoril, da je vse mogoče, da lahko z lahkoto izpadejo favoriti."

Dodal je še: "Prišel sem delat maksimalno pošteno in zavzeto. Vem, zakaj sem prišel. Imamo cilje, ti se lahko v sezoni tudi menjajo, kot se bo to zgodilo sedaj. Videli bomo, nisem še govoril z Oliverjem, bil je na klopi, vse je bilo normalno. To je vprašanje zanj. Sam ne razmišljam o odstopu. Veliko mi pomeni, da so ob koncu tekme prišli navijači in nam izkazali podporo tudi po izpadu, sporočili so nam, da ne smemo jokati za Evropo in da moramo 'gaziti' v prvenstvu. Zdaj se bomo osredotočili na Domžale. "