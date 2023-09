'Trener je v nevarnosti za svojo službo od trenutka, ko jo prevzame.'

"Moramo čestitati Olimpiji, vtisi pa so mešani. Glede na potek tekme sem lahko zadovoljen z otvoritvijo, bilo je dokaj enakovredno v prvih petnajstih, dvajsetih minutah, z našim dobrim obrambnim blokom in povezanostjo. Toda po dveh, treh dolgih podajah za hrbet naše obrambe se je nerazumljivo v naše vrste naselila nervoza. Kar je tragedija in je zelo boleče, je, da smo oba gola prejeli iz prekinitev. Torej nekaj, kar veliko vadimo in sodi k pogumu ter volji, manj k tehničnemu znanju. Tukaj smo padli. Škoda, saj smo se po 2:0 dobro vrnili, imeli pri rezultatu 2:1 izjemni priložnosti, z odprtima udarcema Skuke in Repasa. Ko nisi dovolj pogumen, pa tudi nisi ustrezno nagrajen. Tega mi je najbolj žal. Morali bi biti pogumnejši, trdnejši in močnejši, potem bi proti takšni Olimpiji lahko pričakovali kaj več. Ali bi si zaslužili točko, je vredno razprave. A ko si povsem ne zaslužiš, je ne dobiš," je po porazu na derbiju razočarano dejal Damir Krznar , čigar zadnja zmaga z Mariborom je stara že več kot mesec dni.

Hrvaški strateg je bil po drugem zaporednem ligaškem porazu vse drugo kot zadovoljen s predstavo svojih fantov: "Nekaj spoznanj je zelo pomembnih. Nisem opazil pomanjkanja volje, ampak poguma in odločnosti. Maribor mora biti drugače postavljen na igrišču, z bolj odločno, pokončno držo. Zato predvsem nisem zadovoljen z mentalnim odzivom moštva, ne moremo razmišljati, saj bo nekdo drug namesto mene izvlekel situacijo. Moj uvodni vtis je bil, da bomo spremljali enakovredno tekmo. To se nato pozneje v določenem delu tekme ni občutilo, smo pa bili znova nevarni v končnici. Po številu priložnosti smo bili blizu, po igri pa zagotovo ne. To je treba priznati. Najbolj pa boli, ker smo temeljito pripravili prekinitve in smo dan pred tekmo vsaj 50-krat omenili Ratnik na drugi vratnici. Potem pa Ratnik na drugi vratnici zabije gol ... Ne vem, kaj bi še dodal."

51-letni trener, ki je pred Mariborom deloval v hrvaški prestolnici in v Savdski Arabiji, ima dovolj izkušenj, da se zaveda nevarnosti položaja v katerem se nahaja: "Trener je v nevarnosti za svojo službo od trenutka, ko jo prevzame. Trenerji se ločijo med tistimi, ki so že dobili odpoved in tistimi, ki jo še bodo. V to ekipo vlagam ves svoj trud, da bi bili uspešni. O tem, ali je to dovolj, bodo odločali drugi ljudje."

Kljub slabemu nizu, pa Krznar ne obupava: "Moje zadnje besede igralcem v slačilnici pred izhodom na teren so bile, da ne glede na stanje na semaforju, ne želim v nobenem trenutku videti, da bi se predali. Ne odnehaj in ne obupaj, karkoli se zgodi, sem poudaril. S tem sem lahko zadovoljen, fantje se niso vdali v usodo. Nismo igrali dobro, to drži. Smo pa se pobrali in do zadnje sekunde verjeli, da lahko pridemo vsaj do točke. Zato bi bilo hinavsko, če bi sam obupal. Občutil bom, kdaj je čas, da se sam umaknem, če ne bom videl rešitve, vendar se v tem trenutku zagotovo ne nameravam."