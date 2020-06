‘Trener me je zmerjal z opico in me pošiljal nazaj v džunglo’

"Dnevno sem se moral soočati z rasizmom. Trener rezervne ekipe me je zmerjal z opico in mi govoril, naj se vrnem v džunglo. Govoril je, da temnopolti nogometaši nimamo tehnike in da smo sposobni zgolj teči,"se je v pogovoru za klubska družbena omrežja spominjal 29-letni krilni igralec.

Trenerji pa niso bili edini, ki so bili nagnjeni k rasističnim izpadom. "Če sem enega od mlajših soigralcev prosil, naj mi pri čem pomaga, me je zavrnil z besedami, naj za to poskrbim sam, saj sem črne barve," je razkril Fafa Picault, ki je povedal še, da je zaradi rasizma večkrat celo fizično obračunal s soigralci: "Na moje mesto v garderobi so (soigralci, op. a.) lepili nalepke z motivi opic. Vsaj dvakrat na teden sem se stepel."

V New Yorku rojeni krilni nogometaš meni, da se z rasizmom ne da spoprijeti na normalen način: "Na stadionih sem večkrat poslušal opičje vzklike. Kasneje sem jih bil deležen tudi na Češkem in v Nemčiji. Ko nogometaš zaradi podobnih stvari brcne žogo med navijače ali celo zapusti igrišče, se z njim popolnoma strinjam. Naj to naredi 50-krat, če je potrebno. Pravilen način za spopad z rasizmom ne obstaja, saj je to nekaj nenormalnega, nekaj, kar ne bi smelo obstajati."