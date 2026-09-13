Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Trener Olimpije: Mi smo kot napol prazna steklenica kečapa

Ljubljana, 13. 09. 2026 10.51 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Jugoslav Trenčovski

Ljubljanska Olimpija prvič po dolgem času preživlja relativno pozitivno rezultatsko obdobje. Zmaji so uspeli povezati dve zaporedni ligaški zmagi, vse skupaj pa so septembra zabili dvakrat več golov kot na vseh prejšnjih tekmah skupaj. Strateg Ljubljančanov Jugoslav Trenčovski vedno znova poudarja, da morajo njegovi varovanci prebiti mentalni blok, za to pa ima prav posebno metaforo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Jugoslav Trenčovski je od prihoda v razdejano zmajevo gnezdo vendarle uspel nekoliko stabilizirati stanje v prestolnici. Zmaji so neporaženi na zadnjih treh tekmah, prvič v sezoni pa so povezali dve zaporedni zmagi. Makedonski trener je uspel na zadnjih dveh srečanjih "odkleniti" tudi nesrečnega Marvina Cunija, ki je na zadnji zmagi proti Kopru s 3:1 znova meril v polno.

Trenčovski ima za trenutno stanje Olimpije zelo posebno metaforo: "Mislim, da smo vsaj nekoliko prebili ta mentalni blok, ki nas je pestil na začetku. Vedno znova uporabljam isto metaforo. Smo kot napol prazna steklenica kečapa. Nekaj časa stiskaš in ne pride nič ven, potem pa se enkrat odmaši in začne špricati. Moramo ostati pozitivni, upam da nadaljujemo v tem ritmu," je povedal 49-letnik.

Navijači Olimpije
Navijači Olimpije
FOTO: Aljoša Kravanja

Tekmo proti Kopru, ki je bila zaradi prenove Bonifike odigrana v Sežani, je spremljalo tudi lepo število gostujočih navijačev. Ti se iz protesta nad upravo niso udeležili zadnje domače ligaške tekme proti Brinju, ko so zmaji slavili s 3:0. "Ta zmaga gre našim Dragonsom. Na prejšnji tekmi so nas podpirali izven stadiona in smo dosegli tri zadetke, danes pa so bili na tribuni in izkupiček je bil enak. Na naslednji tekmi proti Bravu upam, da jih bo še več in da bomo zabili še več golov," je še dejal Trenčovski.

olimpija jugoslav trenčovski zmaga koper prva liga

Nekdanji klub Cristiana Ronalda še naprej navdušuje

24ur.com Verbič: Ob prihodu v garderobo se vrnejo spomini z evropskega prvenstva
24ur.com Štern: Na dveh tekmah smo pokazali več od Romunov
24ur.com Sekulić si je oddahnil, več o realnem dometu bo povedal Izrael
24ur.com Zmaji po drugi zaporedni zmagi: Ne smemo pasti v pretirano lagodje
24ur.com 'Neposreden preboj v končnico? Gremo iz tekme v tekmo'
24ur.com Pravi obraz zmajev, po katerem so si v Tivoliju (vsaj nekoliko) oddahnili
24ur.com Evropska lekcija za lepši mariborski jutri?
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
romeno
13. 09. 2026 11.04
Kak stisneš steklenico, da se ne zlomi?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
moskisvet
Portal
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
dominvrt
Portal
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951