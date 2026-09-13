Trener Olimpije: Mi smo kot napol prazna steklenica kečapa

Jugoslav Trenčovski je od prihoda v razdejano zmajevo gnezdo vendarle uspel nekoliko stabilizirati stanje v prestolnici. Zmaji so neporaženi na zadnjih treh tekmah, prvič v sezoni pa so povezali dve zaporedni zmagi. Makedonski trener je uspel na zadnjih dveh srečanjih "odkleniti" tudi nesrečnega Marvina Cunija, ki je na zadnji zmagi proti Kopru s 3:1 znova meril v polno.

Trenčovski ima za trenutno stanje Olimpije zelo posebno metaforo: "Mislim, da smo vsaj nekoliko prebili ta mentalni blok, ki nas je pestil na začetku. Vedno znova uporabljam isto metaforo. Smo kot napol prazna steklenica kečapa. Nekaj časa stiskaš in ne pride nič ven, potem pa se enkrat odmaši in začne špricati. Moramo ostati pozitivni, upam da nadaljujemo v tem ritmu," je povedal 49-letnik.