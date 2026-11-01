Trener Olimpije Trenčovski: Karakter in povezanost premagata vse taktike

Olimpija je v lepo zapolnjenem Ljudskem vrtu z 0:1 premagala Maribor in se večnim rivalom približala na vsega dve točki zaostanka. Ljubljančani se približujejo tudi vodilnemu Kopru, za katerim zaostajajo tri točke, vendar imajo Primorci tekmo manj. Za dobro formo Olimpije gre zasluge pripisati tudi mlademu zvezdniku Dinu Kojiću, ki poudarja, da je boj za naslov prvaka še povsem odprt in da je pomembna prav vsaka tekma:

"Moramo nabirati točke, saj smo v boju za prvo mesto," je dejal Kojić.