Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Nogomet Liga prvakov Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Trener Olimpije Trenčovski: Karakter in povezanost premagata vse taktike

Maribor, 01. 11. 2026 09.59 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
Š.Z.
Maribor vs Olimpija

Drugi večni derbi v letošnji sezoni se je v Ljudskem vrtu končal z zmago gostov iz Ljubljane. Za Olimpijo je to izjemno pomembna zmaga v boju za ohranitev upov na osvojitev naslova prvaka. Hkrati je uspeh tudi pokazatelj, da se razmere in vzdušje v slačilnici izboljšujejo, kar je po tekmi potrdil tudi mladi napadalec zmajev Dino Kojić.

Olimpija je v lepo zapolnjenem Ljudskem vrtu z 0:1 premagala Maribor in se večnim rivalom približala na vsega dve točki zaostanka. Ljubljančani se približujejo tudi vodilnemu Kopru, za katerim zaostajajo tri točke, vendar imajo Primorci tekmo manj. Za dobro formo Olimpije gre zasluge pripisati tudi mlademu zvezdniku Dinu Kojiću, ki poudarja, da je boj za naslov prvaka še povsem odprt in da je pomembna prav vsaka tekma:

"Moramo nabirati točke, saj smo v boju za prvo mesto," je dejal Kojić.

Preberi še Olimpija do velike zmage na derbiju v Ljudskem vrtu

Kot enega glavnih razlogov za uspeh je mladi nogometaš Olimpije izpostavil izboljšano vzdušje v slačilnici.

"Atmosfera v ekipi se je izboljšala," je dejal Kojić in dodal, da je to eden glavnih razlogov za boljše predstave ekipe. Po njegovih besedah je namreč najpomembneje, da se igralci med seboj dobro razumejo.

Jugoslav Trenčovski
Jugoslav Trenčovski
FOTO: David Valant

Trener Olimpije Jugoslav Tričkovski je po tekmi čestital svojim igralcem, obenem pa pohvalil tudi nasprotnike iz Maribora, za katere meni, da so odigrali dobro tekmo: "Čestitam tudi ekipi Maribora, ki je izredno kakovostna ekipa. Imeli so več posesti in več priložnosti," je dejal Tričkovski. Pred tekmo je svojim igralcem dal jasno sporočilo: "Kdor zna obvladati pritisk derbija, ta bo dobil tekmo." Ob tem je poudaril, da so se držali dogovorov iz slačilnice: "Odigrali smo dobro, to, kar smo se dogovorili. Kdaj hrabre spremlja tudi sreča."

Preberi še Milanič: Glede na ustvarjeno smo si zaslužili bistveno več

Za konec je izpostavil še pomen karakterja in povezanosti ekipe: "Še posebej na takšnih tekmah je pomemben rezultat. Pozabili smo na taktiko. Danes zmagujeta karakter in povezanost, ki premagata vse taktike, strukture in formacije. Odigrali smo umazano, ne lepo," je še dodal Tričkovski.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Olimpija derbi maribor ljudski vrt Jugoslav Tričkovski Dino Kojić prva liga

Milan na mestnem derbiju Interju prizadejal prvi poraz v sezoni

24ur.com Kaj lahko pričakujemo od Rogliča in Pogačarja, ki sta presegla že vse mejnike?
24ur.com Srbija v zadnji sekundi do točke proti fantastični Sloveniji
24ur.com Naši hokejisti vse boljši
24ur.com Kakšna tekma, kakšna zmaga! Hrvati se zahvaljujejo bogu in puncam
24ur.com Najprej stoječe ovacije, nato superlativi na račun Josipa Iličića
24ur.com Igralci ACH Volleyja se veselijo naslednjega izziva: 'Navijači so bili naš sedmi igralec'
24ur.com 'Preveč je bilo vzponov in padcev, a v finalu je pomembna le zmaga'
Priporoča
  • Hyundai Emblem Over Modern Courtyard
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 31 PM 1 i20
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 32 PM 2 i30
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 42 PM 9 bayon
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 40 PM 7 kona
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 39 PM 6 kona hybrid
  • 78d4c4a6 3e95 41be 9b29 4cfcd3eb1ef4
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 34 PM 4 Tucson
  • ChatGPT Image Oct 21, 2026, 01 38 36 PM 5 Tukson hybrid
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Fika banjata
01. 11. 2026 11.39
Lepo so osramotil Maribor! 💪😂💪💪
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Se z otroki pogovarjati o smrti ali je boljše molčati?
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Se še spomnite skodrane Suze? Minilo je že 35 let, danes je povsem drugačna
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Otrok ponoči kašlja in ne more spati? Kaj pomaga in kdaj k zdravniku?
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
Igralka razkrila, česa ne bo dovolila svojemu sinu
zadovoljna
Portal
Nihče ga ni videl sedem let, zdaj je neprepoznaven
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Tedenski horoskop: Bike čaka sreča v ljubezni, ribe bodo potrpežljive
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Ima nenavaden hobi: Ponoči išče ljudi v stiski in jim plačuje zdravstvene račune
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
Manekenka znova šokirala: letos se je preobrazila v odsekano roko
vizita
Portal
Sanje o preminulih: zakaj se pojavljajo in kaj nam sporočajo?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Movember: zakaj je november mesec zdravja moških in katerih simptomov ne smemo prezreti?
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kako okrepiti odpornost? To so znanstveno podprti načini za celostno krepitev imunskega sistema
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
Kdaj in kako uživati ogljikove hidrate za boljše zdravje?
cekin
Portal
Nova realnost za številne zaposlene: dopoldne ena služba, popoldne druga
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Obljubljajo denar za vse. Toda obstaja ena velika težava
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Tarča so starejši: tako ostanejo brez denarja tudi zelo previdni upokojenci
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
Past, v katero se ujame vsak potrošnik
moskisvet
Portal
Še včeraj lepotica, danes grozljiv prizor – manekenka znova šokirala
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Zakaj nas besede lastnih staršev vedno znova vržejo iz tira?
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
Vas muči nadležno piskanje v ušesih? Preverite, kdaj je to lahko nevarno za vaše zdravje
dominvrt
Portal
Vrt v novembru: kaj morate postoriti, preden pride zima
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Vodnik po sortah solate, ki odlično prenašajo nizke temperature
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Ste opazili pikice na toaletnem papirju? Njihov namen vas bo presenetil
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
Pravilno shranjevanje orehov: kako preprečiti nastanek plesni
okusno
Portal
Imate doma skuto? 7 receptov naših bralcev za sladice, ki vedno teknejo
Morda izbirate napačno: Tako prepoznate kakovost živil
Morda izbirate napačno: Tako prepoznate kakovost živil
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Razkošno jesensko kosilo v dobrih 30 minutah
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
Najmehkejše cimetove rolice: zaradi trika z moko in mlekom ostanejo sveže tudi naslednji dan
voyo
Portal
Zemljo krast
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Največji pobegi v zgodovini z Morganom Freemanom
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Moje življenje z ADHD: Aljoševa zgodba
Azija Ekspres: Zmajeva pot
Azija Ekspres: Zmajeva pot
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022