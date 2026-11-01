Trener Olimpije Trenčovski: Karakter in povezanost premagata vse taktike

Olimpija je v lepo zapolnjenem Ljudskem vrtu z 0:1 premagala Maribor in se večnim rivalom približala na vsega dve točki zaostanka. Ljubljančani se približujejo tudi vodilnemu Kopru, za katerim zaostajajo tri točke, vendar imajo Primorci tekmo manj. Za dobro formo Olimpije gre zasluge pripisati tudi mlademu zvezdniku Dinu Kojiću, ki poudarja, da je boj za naslov prvaka še povsem odprt in da je pomembna prav vsaka tekma:
"Moramo nabirati točke, saj smo v boju za prvo mesto," je dejal Kojić.
Kot enega glavnih razlogov za uspeh je mladi nogometaš Olimpije izpostavil izboljšano vzdušje v slačilnici.
"Atmosfera v ekipi se je izboljšala," je dejal Kojić in dodal, da je to eden glavnih razlogov za boljše predstave ekipe. Po njegovih besedah je namreč najpomembneje, da se igralci med seboj dobro razumejo.
Trener Olimpije Jugoslav Tričkovski je po tekmi čestital svojim igralcem, obenem pa pohvalil tudi nasprotnike iz Maribora, za katere meni, da so odigrali dobro tekmo: "Čestitam tudi ekipi Maribora, ki je izredno kakovostna ekipa. Imeli so več posesti in več priložnosti," je dejal Tričkovski. Pred tekmo je svojim igralcem dal jasno sporočilo: "Kdor zna obvladati pritisk derbija, ta bo dobil tekmo." Ob tem je poudaril, da so se držali dogovorov iz slačilnice: "Odigrali smo dobro, to, kar smo se dogovorili. Kdaj hrabre spremlja tudi sreča."
Za konec je izpostavil še pomen karakterja in povezanosti ekipe: "Še posebej na takšnih tekmah je pomemben rezultat. Pozabili smo na taktiko. Danes zmagujeta karakter in povezanost, ki premagata vse taktike, strukture in formacije. Odigrali smo umazano, ne lepo," je še dodal Tričkovski.
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