Trener Sanchez: Uvrstili smo se, kar je odlično. Zdaj bomo nadaljevali in poskusili doseči čim več

Varovanci trenerja Victorja Sancheza, Španca, ki je šele pred dvema mesecema prevzel vodenje nogometašev Olimpije, so navdušili. Rijeko, ki je pred tekmama veljala za favorita, so porazili s skupnim izidom 6:1. 48-letnik je poudaril, da je ta uspeh rezultat timskega dela in da zasluge ne pripadajo le njemu, temveč vsem v klubu. Po tekmi sta svoji izjavi podala tudi Dino Kojić in Marcel Ratnik.

Ljubljančani so na tekmi proti Rijeki navdušili. Že v drugi minuti so povedli in se nato niso ustavljali, saj so do polčasa vodili že s 4:0. Takoj na začetku drugega polčasa so zadeli še enkrat in postavili končni izid 5:0. Rezultat bi bil verjetno še višji, če ne bi gostujoči navijači v 60. minuti z baklami prekinili tekme in s tem pokvarili ritem obeh moštev. Po 30-minutnem odmoru, ko so bili nogometaši že ohlajeni, nobena ekipa ni več resno poskušala. Zdelo se je, da so vsi le čakali na zadnji sodnikov žvižg, ki je prišel po le minuti dodane igre. Sledilo je veliko veselje, saj se je Olimpija kljub temu, da pred sezono tega nihče ni pričakoval, uvrstila v ligaški del Konferenčne lige.

Veselje po prvem zadetku zmajev, ki je padel že v drugi minuti tekme. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Sanchez je v prvi izjavi po zmagi nad Rijeko povedal: "Vedno se na tekmo pripravljamo enako, kot smo se danes. Redko se zgodi, da gre vse po načrtu, kot se je tokrat, in zato sem izjemno zadovoljen. Rad bi se zahvalil svojim igralcem, ki so odigrali resnično izjemno tekmo. Na prejšnjih srečanjih smo imeli nekaj smole z zgrešenimi priložnostmi, danes pa smo izkoristili vsako, ki se nam je ponudila."

Victor Sanchez FOTO: NK Olimpija Ljubljana icon-expand

Na vprašanje, kaj je ključ do njihovega uspeha, je Sanchez odgovoril: "Najpomembnejše je zaupanje. Zaupanje v nogometaše na igrišču in v strokovno ekipo, ki jih podpira. Na koncu odločata mentalna priprava in to, kar se dogaja v glavah igralcev. Če so samozavestni, odločni in verjamejo v uspeh, lahko dosežejo kar koli. Moja glavna naloga je, da jim vcepim to prepričanje v podzavest."

Veselje nogometašev po zaključku tekme FOTO: Damjan Žibert icon-expand

Na vprašanje, kaj je pomislil, ko je njegova ekipa ob polčasu vodila s 4:0, a kmalu po začetku drugega polčasa dosegla še en zadetek, je v smehu dejal: "Lahko jim rečem le hvala. Hvala tudi navijačem, ki so prišli na stadion in nas podpirali. Vesel sem za svoje igralce in njihove družine, saj je ta uspeh velika stvar. Ponosen sem, da sem del tega."

Na vprašanje o cilju ekipe, da se uvrsti v Konferenčno ligo, kar je nekaterim sprva zvenelo smešno, je Sanchez odgovoril: "Iskreno povedano, ne ukvarjam se s komentarji drugih. Zanimajo me le mnenja ljudi v klubu, moje strokovne ekipe in nogometašev. Naša miselnost ostaja enaka – gremo tekmo po tekmo in tekmujemo. Uvrstili smo se, kar je odlično. Zdaj pa bomo nadaljevali in poskusili doseči čim več."

To je bila prva tekma zmajev po maju leta 2016, ko je Olimpija v Stožicah gostila Maribor, tekma je bila razprodana. Na vprašanje, kako mu je uspelo v dveh mesecih pripraviti ekipo tako dobro, da so po osmih letih razprodali Stožice, je skromno odgovoril: "Sam nisem naredil ničesar, vse je rezultat skupinskega truda. Ko zmaguješ, privabiš več ljudi, in to je razlog, da so prišli. Imamo odlične pogoje in trudili se bomo naprej."

Navijaška skupina Green Dragons na tekmi proti Rijeki FOTO: Damjan Žibert icon-expand