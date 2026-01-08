Trener pil iz skodelice z logotipom velikega rivala in ujezil navijače

Thomas Frank je po porazu z Bournemouthom povedal, da ni opazil, da uporablja skodelico z logotipom Arsenala. Glavni trener Tottenhama je namigovanja, da naj bi namenoma uporabljal skodelico z logotipom mestnega tekmeca, označil za izjemno neumna. "Tega zagotovo nisem opazil," je dejal. "Mislim, da je pošteno reči, da ne zmagujem na vsaki nogometni tekmi, zato bi bilo popolnoma in povsem neumno, da bi vzel skodelico z Arsenalovim logotipom."

Arsenal je na stadionu Vitality, kjer domuje Bournemouth, gostoval štiri dni pred Spursi in zmagal s 3:2. "Oni (Arsenal) so bili tam, v garderobi, na tekmi pred nami. Povsem običajno. Vzameš skodelico, vzameš espresso. To počnem pred vsako tekmo. Zato se mi zdi pravzaprav nekoliko žalostno, da mi je sploh treba odgovarjati na takšno vprašanje," je bil jasen Frank. Tottenham je sicer proti Bournemouthu povedel z golom Mathysa Tela, a je na odmor odšel z zaostankom po zadetkih Evanilsona in Elija Juniorja Kroupija.

Joao Palhinha je v 78. minuti izenačil s škarjicami, nato pa je Antoine Semenyo, ki se zdi, da je odigral zadnjo tekmo za Bournemouth pred prestopom v Manchester City, domačim zagotovil zmago v peti minuti sodnikovega dodatka.

Spursi so leto 2026 začeli brez zmage, saj so na prvih dveh letošnjih tekmah remizirali z Brentfordom in Sunderlandom. Frankova ekipa je s 27 točkami na 14. mestu lestvice Premier lige, v zadnjih 12 ligaških tekmah pa je zmagala le dvakrat.