Nogomet

Trener pil iz skodelice z logotipom velikega rivala in ujezil navijače

London, 08. 01. 2026 14.53 pred 1 uro 2 min branja 4

Avtor:
S.V.
Thomas Frank

Trener Tottenhama Thomas Frank je bil pred porazom z 2:3 proti Bournemouthu fotografiran, kako drži majhno skodelico z logotipom Arsenala, ki velja za velikega mestnega tekmeca njegove ekipe. To je močno ujezilo navijače Tottenhama, ki jih je danski strateg po tekmi skušal pomiriti.

Thomas Frank je po porazu z Bournemouthom povedal, da ni opazil, da uporablja skodelico z logotipom Arsenala. Glavni trener Tottenhama je namigovanja, da naj bi namenoma uporabljal skodelico z logotipom mestnega tekmeca, označil za izjemno neumna.

"Tega zagotovo nisem opazil," je dejal. "Mislim, da je pošteno reči, da ne zmagujem na vsaki nogometni tekmi, zato bi bilo popolnoma in povsem neumno, da bi vzel skodelico z Arsenalovim logotipom."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Arsenal je na stadionu Vitality, kjer domuje Bournemouth, gostoval štiri dni pred Spursi in zmagal s 3:2. "Oni (Arsenal) so bili tam, v garderobi, na tekmi pred nami. Povsem običajno. Vzameš skodelico, vzameš espresso. To počnem pred vsako tekmo. Zato se mi zdi pravzaprav nekoliko žalostno, da mi je sploh treba odgovarjati na takšno vprašanje," je bil jasen Frank.

Tottenham je sicer proti Bournemouthu povedel z golom Mathysa Tela, a je na odmor odšel z zaostankom po zadetkih Evanilsona in Elija Juniorja Kroupija.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Joao Palhinha je v 78. minuti izenačil s škarjicami, nato pa je Antoine Semenyo, ki se zdi, da je odigral zadnjo tekmo za Bournemouth pred prestopom v Manchester City, domačim zagotovil zmago v peti minuti sodnikovega dodatka.

Preberi še Šeško ob remiju Uniteda do dveh golov, Bijol s soigralci izgubil v 102. minuti

Spursi so leto 2026 začeli brez zmage, saj so na prvih dveh letošnjih tekmah remizirali z Brentfordom in Sunderlandom. Frankova ekipa je s 27 točkami na 14. mestu lestvice Premier lige, v zadnjih 12 ligaških tekmah pa je zmagala le dvakrat.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
zmerni pesimist
08. 01. 2026 16.09
Še kave mu ne privoščijo
Odgovori
0 0
Wolfman
08. 01. 2026 16.00
A je preživel noč?
Odgovori
0 0
zurc
08. 01. 2026 15.41
ja, najbolš da odstopi
Odgovori
0 0
Informatik u klet
08. 01. 2026 15.30
haha car
Odgovori
+3
3 0
