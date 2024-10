Trener PSG-ja o tragični smrti hčerke: Z nami je živela devet čudovitih let

"Naj se smatram za srečnega, ali nesrečnega? Jaz mislim, da sem zelo srečen. Moja hči Xana je prišla z nami preživeti devet čudovitih let. Z njo imamo tisoč spominov, video posnetkov in neverjetnih stvari," je svoj pogled na tragično zgodbo nedavno podelil trener PSG-ja.

Luis Enrique in hčerka Xana

A nekateri v njegovi družini so na njeno smrt gledali popolnoma drugače. "Moja mati ni mogla shraniti slik Xane. Dokler nisem prišel domov in jo vprašal: 'Mama, zakaj ni slik Xane?' Rekla mi je, da jih preprosto ne more imeti," je razumljivo bolečino Xanine babice opisal Enrique.

"Mama, moraš obesiti slike Xane, Xana je živa. Mogoče ni z nami fizično, ampak v duhu je. Zato, ker se vsak dan pogovarjamo o njej, se smejimo in se je spominjamo, saj mislim, da nas Xana še vedno vidi," je odkrito dejal Enrique.