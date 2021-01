Kaos v Rimu: Roma izpadla, trener opravil šest menjav

Italijanski mediji so po novem neuspehu Rome s Paulom Fonsecona klopi neusmiljeni do portugalskega stratega, ki se je po porazu s Spezio po podaljšku (2:4) branil, da ni vedel za napako. Sodeč po televizijskih posnetkih so bili tudi njegovi varovanci začudeni, ko se je v podaljšku odločil zamenjati napadalca Pedra Rodriguezaz branilcem Rogerjem Ibanezom.

"Toda to je šesta menjava! Si prepričan, da se to lahko stori?" je pogovor med Fonseco in vezistom Rome Lorenzom Pellegrinijem citirala La Gazzetta dello Sport. Po pravilih je trener do šeste menjave v podaljšku upravičen le, če v rednem delu ni zamenjal pet igralcev. To je bila sicer pika na i neverjetno kaotični tekmi, ki jo je Roma po dveh izključitvah v vsega nekaj minutah sklenila le z deveterico na zelenici.

Dva rdeča kartona v nekaj sekundah

"Če je bila težava, zanjo resnično nisem vedel, o tem pa se bomo pogovorili interno," je po dvoboju medijem povedal Fonseca, čigar moštvo se je vrnilo po zaostanku z 0:2, potem ko je Spezia z dvema goloma naskoka povedla že v prvih 15 minutah po zadetkih Andreja Galabinovain Riccarda Saponare. Za Rimljane sta zadela Lorenzo Pellegrini, tako kot Galabinov je še pred polčasom izkoristil najstrožjo kazen, in Henrik Mhitarjan, ki je izenačil 13 minut pred koncem.

Roma je na začetku podaljška ostala brez izključenih Gianluce Mancinijain Paua Lopeza: Mancini je za prekršek na sredini igrišča dobil drugi rumeni karton, po prostem strelu, ki je sledil, pa je vratar Lopez povsem zgrešil žogo in zrušil Roberta Piccolijadaleč iz svojih vrat. Novinci v Serie A so v četrtfinale pokala napredovali po zadetku z glavo Danieleja Verdijav 107. minuti, Saponara pa je z izjemnim lobom v enem zadnjih napadov postavil končni izid tekme.

Po nedavnem bolečem porazu na mestnem derbiju z Laziem (0:3) je to nov udarec za Fonseco, ki se mu stolček pri Romi zdaj že silovito trese, njegovo moštvo pa se je na začetku sezone enkrat podobno že osramotilo, ko je proti Hellas Veroni na tekmi Serie A zaigral neregistriran igralec, "sinovi volkulje" pa so nato za zeleno mizo izgubili z 0:3.