Trener se je trudil, da ne bi gledal v dekolte voditeljice: njegova reakcija je spletna uspešnica

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Klub Usti nad Labem je znan po tem, da izjave trenerjev in nogometašev po srečanjih pogosto zbira privlačna voditeljica. Tokrat se je v središču pozornosti znašel David Oulehla, ki se je med pogovorom znašel v precej nenavadni situaciji.

Edin Džeko je nkoč nastopal za češko ekipo Usti nad Labem. FOTO: Profimedia

Med intervjujem je kamera večkrat izpostavila dekolte voditeljice, medtem ko je Oulehla skušal ostati povsem profesionalen in osredotočen na vprašanja. Trener je z resnim izrazom na obrazu pogled vztrajno usmerjal proti sogovorničinemu obrazu, kar uporabnikom družbenih omrežij ni ušlo.

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Posnetek se je hitro razširil po spletu in sprožil val šaljivih komentarjev. Številni uporabniki so se pošalili, da je imel Oulehla enega najzahtevnejših izzivov v svoji trenerski karieri, a da je preizkus zbranosti opravil z odliko.