Trener se je trudil, da ne bi gledal v dekolte voditeljice: njegova reakcija je spletna uspešnica

Klub Usti nad Labem je znan po tem, da izjave trenerjev in nogometašev po srečanjih pogosto zbira privlačna voditeljica. Tokrat se je v središču pozornosti znašel David Oulehla, ki se je med pogovorom znašel v precej nenavadni situaciji.
Med intervjujem je kamera večkrat izpostavila dekolte voditeljice, medtem ko je Oulehla skušal ostati povsem profesionalen in osredotočen na vprašanja. Trener je z resnim izrazom na obrazu pogled vztrajno usmerjal proti sogovorničinemu obrazu, kar uporabnikom družbenih omrežij ni ušlo.
Posnetek se je hitro razširil po spletu in sprožil val šaljivih komentarjev. Številni uporabniki so se pošalili, da je imel Oulehla enega najzahtevnejših izzivov v svoji trenerski karieri, a da je preizkus zbranosti opravil z odliko.
Zanimivo je, da ima klub Usti nad Labem tudi povezavo s slovitim bosansko-hercegovskim napadalcem Edinom Džekom. Nekdanji kapetan reprezentance Bosne in Hercegovine je namreč v sezoni 2005/06 v tem klubu igral kot posojeni nogometaš Teplic, še preden je začel vzpon proti evropskemu nogometnemu vrhu.
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