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Nogomet

Trener se je trudil, da ne bi gledal v dekolte voditeljice: njegova reakcija je spletna uspešnica

Praga, 13. 10. 2026 14.39 pred 44 minutami 1 min branja 1

Avtor:
M.J.
Trener dekolte

Trener češkega nogometnega kluba FK Viagem Usti nad Labem David Oulehla, ki nastopa v tamkajšnji nacionalni ligi, je nepričakovano postal zvezda družbenih omrežij, vendar ne zaradi rezultata svoje ekipe, temveč zaradi nenavadnega televizijskega intervjuja po tekmi.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Klub Usti nad Labem je znan po tem, da izjave trenerjev in nogometašev po srečanjih pogosto zbira privlačna voditeljica. Tokrat se je v središču pozornosti znašel David Oulehla, ki se je med pogovorom znašel v precej nenavadni situaciji.

Edin Džeko je nkoč nastopal za češko ekipo Usti nad Labem.
Edin Džeko je nkoč nastopal za češko ekipo Usti nad Labem.
FOTO: Profimedia

Med intervjujem je kamera večkrat izpostavila dekolte voditeljice, medtem ko je Oulehla skušal ostati povsem profesionalen in osredotočen na vprašanja. Trener je z resnim izrazom na obrazu pogled vztrajno usmerjal proti sogovorničinemu obrazu, kar uporabnikom družbenih omrežij ni ušlo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Posnetek se je hitro razširil po spletu in sprožil val šaljivih komentarjev. Številni uporabniki so se pošalili, da je imel Oulehla enega najzahtevnejših izzivov v svoji trenerski karieri, a da je preizkus zbranosti opravil z odliko.

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Zanimivo je, da ima klub Usti nad Labem tudi povezavo s slovitim bosansko-hercegovskim napadalcem Edinom Džekom. Nekdanji kapetan reprezentance Bosne in Hercegovine je namreč v sezoni 2005/06 v tem klubu igral kot posojeni nogometaš Teplic, še preden je začel vzpon proti evropskemu nogometnemu vrhu.

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nogomet David Oulehla dekolte

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Razumnež
13. 10. 2026 15.01
Kaj možakar trpi..... :))))))
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