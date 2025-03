Trener spoznan za krivega spolnega nadlegovanja mladih nogometašev

Patrick Assoumou Eyi, v Gabonu poznan pod vzdevkom Capello, je priznal obtožbe posilstva in izkoriščanja mladoletnih igralcev. Eden od nogometašev, ki ga je treniral Eyi, je zatrdil, da je trener domnevne žrtve zvabil v svoj dom, ki ga je imenoval "rajski vrt".

Fifa je leta 2021, ko so bile trditve o posilstvih prvič podane, začasno suspendirala Eyija in začela preiskavo. V torek je bilo potrjeno, da so mu izrekli dosmrtno prepoved opravljanja vseh dejavnosti, povezanih z nogometom, in kazen dobrega milijona evrov. "Preiskava gospoda Eyija se nanaša na pritožbe najmanj štirih nogometašev, ki so ga obtožili spolne zlorabe med letoma 2006 in 2021. Večina teh incidentov se je zgodila, ko so bili igralci mladoletni," je Fifa zapisala v izjavi za javnost.