Trener Werderja odstopil zaradi ponarejenega potrdila o cepljenju

Bremensko tožilstvo je začelo ukrepati v petek, ko so dobili prijavo mestnih zdravstvenih oblasti, najprej zgolj proti Anfangu, potem pa so preiskavo razširili na celoten klub. Podrobnosti niso sporočili. Markus Anfang je Werder prevzel poleti, potem ko je klub v prejšnji sezoni izpadel iz prve bundeslige.

"Zaradi izredno stresne situacije za klub, moštvo, mojo družino in mene, sem se odločil, da bom s tem trenutkom zaključil svoje delo na mestu trenerja Werder Bremna. Posledično sem prosil odgovorne osebe, da mojo pogodbo prekinejo ta trenutek in moji želji so ugodili," je po svoji odločitvi za spletno stran kluba povedal Anfang. Mesto trenerja bo začasno prevzel njegov nekdanji pomočnik Danijel Zenković.