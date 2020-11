Argentina v šoku: Valdano jokal v studiu, Bilardu nočejo povedati

"Poznam njegovo družino, poznam njegovega 'starega', njegovo mamo. Bil sem pri njem doma. Ne morem verjeti, zdelo se je, kot da z novicami pretiravajo ... Grozno je. Glede na vse, kar je prestal, je bil zdaj bolj previden, odmaknil se je ... A to je tragično presenečenje. Z njim sem bil povsod, tudi takrat, ko je šel skozi hude stvari. Ko je bil nogometaš s 15 ali 16 leti pa do mojega delovana pri Barceloni, ko je šel k Napoliju, jaz pa sem se vrnil v Buenos Aires. Tam sva skupaj preživela veliko let," je še povedal Menotti.

"Zje**n sem. Nimam nobenih pojasnil, zelo me boli. Nikakršno mnenje tu ne bo pomagalo, nič nimam v glavi. Uničen sem," je za TyC Sports dejal Cesar Menotti , ki je bil ključen za prihod Diega Maradone v Barcelono. Nekdanji trener katalonskega ponosa je bil poleg legendarnega Maradone tudi v mladinski in članski izbrani vrsti, še preden se je izoblikovala šampionska ekipa, ki je nato svetovni prestol zasedla leta 1986 v Mehiki.

Poročilo, ki je pomagalo prepričati Barcelono

Španski dnevnik MARCA je na svoji spletni strani objavil poročilo, s katerim je poskušal Menotti leta 1978 prepričati vodilne može pri Barceloni, ki so želeli na Camp Nou pripeljati njegovega slavnega rojaka. Menottija so Katalonci sicer uslišali šele štiri leta kasneje, argentinski trener pa je svoje poročilo oddal po tekmi med Boca Juniorsi in Argentinos Juniorsi, ko je imel Maradona vsega 17 let. Pod naslovom ocena je zapisal "zelo dobro, izjemno". Hitrost nogometaša je ocenil z 9,5, začetno hitrost 9,5, igro z žogo 9,1, brez žoge 9,5, okretnost 9,5 in moč skoka z 8. Pod naslovom "psihično stanje" je zapisal, da je Maradonova psihična trdnost za oceno 10. S to oceno je opisal tudi "sposobnost trpljenja", "zbranost" in "osebnost". Pod "sebičnostjo" je zapisal oceno 0. Splošno tehnično sposobnost je označil za "neprekosljivo".

"(Njegova tehnika, op. a.) je izjemna, učinkovita. Izjemna moč. Izjemen pogum. Izjemna učinkovitost. Zelo dober strel. Izvrstne podaje. Popolna natančnost. Kompleten pregled. Povprečna igra z glavo. Dobre vodstvene sposobnosti. Zelo dobra moč pri boju za žogo. Izjemna zaščita žoge. Popolna nogometna inteligenca. Popoln smisel za nogomet. Dober pregled. Zelo dobra hitrost in učinkovitost," je še zapisal Menotti, pri sklepni misli pa je še dodal:

"Mlad. Rojen je 30. oktobra 1960. Ima genialne tehnične sposobnosti, z lahkoto preigrava. Njegov pogled je usmerjen neposredno proti golu, a ve, kako se znebiti žoge in zaposliti soigralca v najboljšem položaju. Izjemni refleksi. Zelo dobro ščiti žogo in jo nemudoma odigra z izjemno učinkovitostjo. Njegove kratke podaje in streli so pravo čudo. Genialno tudi spreminja ritem."

Bilardu ugasnili vse televizije

Jorge Bilardo,brat Carlosa Bilarda, ki je bil selektor Argentine, ko je ta osvojila svoj drugi in tudi zadnji naslov na mundialih, je za argentinske medije povedal, da so 82-letnemu strategu ugasnili televizijo, da ne bi izvedel za smrt nogometaša, ki ga je imel rad kot lastnega otroka.

"Carlosu smo že ugasnili vse televizije, ne želimo si, da bi izvedel za Diegovo smrt, saj ga je imel zelo rad in to bi ga zelo prizadelo. Za Carlosa je bil Diego sin, ki ga ni nikoli imel. Velikokrat mu je stal ob strani in s seboj ga je odpeljal povsod, kjer je delal,"je povedal Jorge Bilardo."Oče in mama Diega sta bila fenomena. Diego je bil skromen, tako kot onadva. Toliko ljudem je pomagal! Tukaj in v Italiji. Le malo ljudi ve, koliko je storil Diego za številne ljudi. Težava Argentine pa je, da pri nas idole ubijemo,"je dodal.

Valdano: Še žoga joka

Kot gost v studiu televizije Movistar+se je moral zaradi neutolažljivega joka za hip posloviti Jorge Valdano, legenda madridskega Reala in nekdanji soigralec Maradone, ki je z mitsko desetico leta 1986 osvojil naslov svetovnega prvaka na mehiških zelenicah.

"Ko je zapustil bolnišnico, smo vsi pričakovali, da bo še enkrat prikazal lekcijo v okrevanju, saj se je že reševal iz takšnih situacij. Bil je neverjetno trden. Neizmerno me boli, tako zaradi igralca kot zaradi človeka," je dejal Valdano in na vprašanje, po čem se bo Maradone spominjal, kmalu ostal brez besed.