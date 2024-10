Največji trenerski zapravljivci: Guardiola lahko milijardi opraviči z lovorikami

Odškodnine na nogometni tržnici so iz leta v leto bolj astronomske. Zato ne čudi, da med trenerji, ki so v svojih karierah zapravili največ, prednjačijo še vedno aktivni strokovnjaki. Nihče pa se ne more primerjati s Pepom Guardiolo, ki je imel v svojih osmih letih pri Manchester Cityju malodane neomejen proračun. Sledita mu Jose Mourinho in Carlo Ancelotti.

Pep Guardiola je s Cityjem in Barcelono osvojil vse, kar se je osvojiti dalo. Manj uspešen je bil pri Bayernu, kjer je zaman naskakoval Ligo prvakov. FOTO: AP icon-expand

Pep Guardiola je doslej edini trener v zgodovini, ki je za okrepitve zapravil več kot dve milijardi evrov. Veliko večino od leta 2016, ko sedi na klopi Manchester Cityja. Kar devet od desetih najdražjih okrepitev je podpisal na Etihadu, edina izjema med deseterico je Zlatan Ibrahimović. Muhasti Šved, ki z Guardiolo nikdar ni našel skupnega jezika, je Barcelono stal slabih 70 milijonov evrov in je s tem peta najdražja okrepitev v trenerski karieri katalonskega strokovnjaka. Na tej lestvici prvo mesto zaseda Jack Grealish s 117,5 milijona evrov, drugi pa je hrvaški branilec Joško Gvardiol, za katerega so meščani odšteli 90 milijonov. In še zanimivost: med osmimi najdražjimi Guardiolovimi nakupi so kar štirje branilci. Poleg Gvardiola še Ruben Dias, Aymeric Laporte in Joao Cancelo.

Jose Mourinho je v svoji karieri največ odštel ja Paula Pogbaja. Drugi je Romelu Lukaku, tretji pa Fred. FOTO: AP icon-expand

Mourinho zapravil podobno, a je precej manj uspešen Drugi na lestvici največjih zapravljivcev je Jose Mourinho, ki je doslej zapravil milijardo in 910 milijonov evrov. Največ ga je leta 2016 stal Paul Pogba, ki je iz Juventusa na Old Trafford prišel kot najdražji nogometaš na svetu. Mourinho je v svoji trenerski karieri doslej zbral 26 lovorik, kar je 13 manj od Guardiole.

Jude Bellingham je edini nogometaš,. za katerega je Ancelotti odštel več kot 100 milijonov evrov. FOTO: AP icon-expand

Ancelotti pri Chelseaju ustrelil v prazno, pri Realu pač ne Portugalskemu posebnežu sledi sedanji trener Reala Carlo Ancelotti z 1,79 milijarde evrov. 113 milijonov je stal Jude Bellingham, 101 Gareth Bale, 80 pa Aurelien Tchouameni. Med peterico sta še James Rodriguez (75 milijonov) in Fernando Torres (58,5 milijona). Slednjega lahko zagotovo označimo za najbolj zgrešeno okrepitev, saj se po selitvi iz Liverpoola v Chelsea nikakor ni znašel in je postal tarča številnih kritikov. Torres se lahko kljub temu tolaži, da je leta 2012 Chelseaju pomagal do naslova v Ligi prvakov, pri katerem Ancelotti ni več sodeloval. Takrat je na klopi Bluesov sedel njegov rojak Roberto Di Matteo.

Jan Oblak je daleč od najdražjih prestopov Diega Simeoneja. FOTO: AP icon-expand

Allegri zapr4avljal pri Juventusu, Simeone pri Atleticu Na četrtem mestu med zapravljivci je še en Italijan, in sicer Massimiliano Allegri, ki je doslej za okrepitve odštel 1,42 milijarde. Je pa zanimivo, da je v svoji karieri osvojil "le" 15 lovorik, kar je daleč najmanj med prvo četverico. Ancelotti jih denimo ima 29. Še slabši je izkupiček petega na tej lestvici Diega Simeoneja, ki je s skoraj isto zapravljeno vsoto kot Allegri doslej prišel do desetih lovorik. Ena najboljših potez Argentinca je zagotovo bila, da je v Atletico pred točno desetletjem pripeljal Jana Oblaka, ki je še danes prvi vratar kluba. Zanj so Atleti odšteli skromnih 16 milijonov, kar ga uvršča šele na 30. mesto Simeonejevih najdražjih okrepitev. Daleč najdražji je sicer Joao Felix, ki je stal dobrih 127 milijonov evrov.

Mauricio Pochettino je v svoji karieri zapravil 1,15 milijarde evrov, osvojil pa "zgolj" francoski naslov, pokal in superpokal. FOTO: AP icon-expand

Pochettino daleč najmanj uspešen Med deseterico trenerjev, ki so zapravili največ, najdemo še Antonia Conteja, Manuela Pellegrinija, Thomasa Tuchla, Unaia Emeryja in Mauricia Pochettina. Med njimi negativno izstopa Pochettino, ki je edini z manj kot petimi lovorikami, in sicer je osvojil zgolj tri. Drugi najslabši v tem pogledu je Antonio Conte z osmimi, tretji "najslabši" pa Pellegrini z devetimi.