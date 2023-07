Trenerji prvoligašev sproščeno v sezono: 'Vsak lahko premaga vsakega'

Konec tedna se bo s prvimi tremi tekmami začela nova sezona državnega nogometnega prvenstva. Danes so trenerji vseh desetih ekip strnili pričakovanja pred 33. sezono domačega tekmovanja. Olimpija bo branila naslov, novinca pa sta lanska drugoligaša Rogaška in Aluminij.

icon-expand FOTO: Luka Kotnik icon-chevron-left icon-chevron-right

Pri Nogometni zvezi Slovenije (NZS) so v Ljubljani pripravili tradicionalno trenersko predstavitev pred sezono. Strategi slovenskih klubov so pričakovanja in želje pred prvimi tekmami in sezono nasploh strnili po parih, kot jih je določil žreb za uvodni krog tekmovanja. V soboto se bo sezona začela ob 17.30, ko se bosta na prvih tekmah merila Mura in Domžale ter Bravo in Rogaška. V soboto zvečer ob 20.15 bo še dvoboj aktualnih prvakov Olimpije v Kopru, v nedeljo pa nato še tekmi Radomlje – Maribor (17.30) ter Aluminij – Celje (20.15). "Ne gledamo predaleč naprej. V prestopnem roku se nam je zgodilo nekaj sicer običajnega, veliko odhodov in nekaj prihodov. Temu smo prilagodili načrt, skušali pa bomo čim bolje vstopiti v prvenstvo," je Dejan Grabić, strateg Mure, napovedal prvi dvoboj. Njegov nasprotnik na klopi bo v soboto Simon Rožman: "Načrti ostajajo nespremenjeni, pričakujemo pa še dva igralca, da bi bila ekipa konkurenčna. Skušal bomo razvijati potencial in kakovost, filozofijo Domžal pa poznate. Prihaja težja sezona, a se veselimo lepih izzivov," pravi strateg Domžal.

icon-expand Albert Riera FOTO: Luka Kotnik

Proti prvakom bo sezono začel koprski trener Zoran Zeljković: "Čas bo pokazal, mislim, da smo ekipo dobro sestavili, smo pa optimistični. Poskušali smo jo sestaviti na novo, pripeljali smo preverjene igralce. Upam, da smo se vsi nekaj naučili in bomo šli v to prvenstvo bolje, kot smo končali prejšnjega." Novi strateg Olimpije Joao Henriques pa je poudaril: "Koper je težak tekmec, za Olimpijo vedno tradicionalno predstavlja težave. Za zdaj smo odmislili Evropo, zdaj je najbolj pomembna samo ta tekma. Na vsaki tekmi bomo skušali zmagati, bo pa težko. Vedno pa bom imel na igrišču najboljšo enajsterico tistega trenutka."

"Ekipa še ni formirana, pričakujem, da bo do konca prestopnega roka. Tudi v letošnjem prestopnem roku smo izgubili veliko igralcev, želimo pa sestaviti novo, mlado, predvsem slovensko ekipo za novo obdobje. Psihološko bo jutri v prednosti Rogaška, vsi ji pripisujejo manj možnosti in prav zaradi tega nas čaka izredno težka tekma. Seveda pa ne odpisujemo svojih možnosti," dvoboj z novinci Rogaško napoveduje trener Brava Aleš Arnol. Njegov prvi strokovni tekmec bo Oskar Drobne: "Mislim, da je to za nas najlažja sezona. Mi smo prvi 'outsider' med vsemi ekipami v ligi, zato smo lahko povsem sproščeni. Kar pa ne pomeni, da ne bomo skušali na vsaki tekmi zagreniti življenja vsakemu. Kar dobro smo sestavili ekipo, čas pa bo pokazal svoje. Zame je Bravo favorit na prvi tekmi, a ne bomo odstopali od svojega načrta."

icon-expand Damir Krznar FOTO: Luka Kotnik

Radomljani začenjajo proti Mariboru, ki so ga lani na začetku sezone že presenetili. "Sezono začenjamo z idejo obstanka v ligi. Mariboru želimo, da pride čim dlje na evropski poti in morda malo spregleda ta prvi domači krog. Veliko fantov nas je zapustilo. Novi še nimajo toliko prvoligaških izkušenj, imajo pa željo po dokazovanju," pravi Oliver Bogatinov. Mariborski trener Damir Krznar je na novinarsko konferenco prišel neposredno z letališča po četrtkovi tekmi na Malti: "Maribor ima vedno sveti cilj, to je boj za naslove. Seveda smo še v Evropi, imamo dve fronti in ne bo lahko. V moštvu je nekaj sprememb, imamo pa 16 ali 20 igralcev, ki jih lahko rotiramo, kar bo nujno, dokler smo v Evropi. In upam, da bo to trajalo čim dlje. A brez ozira na evropska tekmovanja, domača liga je vedno na prvem mestu. Verjamem, da imamo kakovost in da bomo to pokazali že v nedeljo."