Trenerka, ki piše zgodovino, delo pričela z dvema porazoma

Nogometaši Leipziga so v prvi tekmi 31. kroga nemške lige premagal Union iz Berlina, ki ga vodi Marie-Louise Eta, s 3:1 (2:0) in se drugi Borussii Dortmund približali na dve točki. Vodilni Bayern, ki si je nov naslov zagotovil že v prejšnjem krogu, bo v soboto igral v Mainzu, Dortmund pa v nedeljo s Freiburgom.