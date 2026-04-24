Nogomet

Trenerka, ki piše zgodovino, delo pričela z dvema porazoma

Leipzig, 24. 04. 2026 22.34 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
S.V. STA
Marie-Louise Eta

Nogometaši Leipziga so v prvi tekmi 31. kroga nemške lige premagal Union iz Berlina, ki ga vodi Marie-Louise Eta, s 3:1 (2:0) in se drugi Borussii Dortmund približali na dve točki. Vodilni Bayern, ki si je nov naslov zagotovil že v prejšnjem krogu, bo v soboto igral v Mainzu, Dortmund pa v nedeljo s Freiburgom.

V uvodni tekmi 31. kroga je Leipzig pričakovano osvojil tri točke. Že v prvem delu sta v polno zadela Romulo in Max Finkgrafe, gostje pa so po pol ure igre morali zaradi poškodbe zamenjati vratarja Frederika Roennowa. Na 3:0 je v drugem delu povišal Ridle Baku, za goste je častni gol dosegel Danilho Doekhi.

Ridle Baku in Max Finkgrafe
FOTO: AP

Eta je v prejšnjem krogu poskrbela za zgodovinski debi na klopi berlinskega Uniona in postala prva ženska, ki je opravljala vlogo glavne trenerke moškega moštva na tekmi najmočnejših petih lig na stari celini. Kljub zgodovinski noti se debi ni izšel po željah ekipe iz prestolnice. Union je pred domačimi navijači klonil proti predzadnjemu Wolfsburgu z 1:2.

Izid, nemška Bundesliga, 31. krog:

Leipzig - Union Berlin 3:1 (2:0)
Finkgrafe 22., Romulo 25., Baku 63.; Doekhi 78., 

nogomet bundesliga leipzig union berlin

