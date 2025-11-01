Svetli način
Nogomet

ChatGPT pomagal nogometni trenerki do taktičnega preboja

Seattle, 01. 11. 2025 11.12 | Posodobljeno pred 43 minutami

Glavna trenerka ženske nogometne ekipe Seattle Reign, Laura Harvey, pravi, da se je v tej sezoni pri taktičnih odločitvah opirala na umetno inteligenco, na ChatGPT. 45-letna nekdanja trenerka Arsenala je povedala, da je na začetku le preizkušala znanje chatbota o ženskem nogometu, nato pa ga je vprašala za ideje za posamezne ekipe.

Laura Harvey je priznala, da pred tem nikoli ni igrala s petimi obrambnimi igralkami, vse do te sezone, in da je to taktično postavitev uporabila večkrat po prvotnem predlogu ChatGPT-ja.

"Rekla sem si: Zanima me, ali bi ChatGPT lahko dal informacije o nogometu in bi bilo to koristno?" je Harveyjeva povedala za Soccerish Podcast. "Nekega dne sem v ChatGPT vpisovala stvari, kot je: Kakšna je identiteta Seattle Reign? In on je to takoj izpisal. In sem si rekla, ne vem, ali je to res ali ne."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ob tem je nadaljevala: "Potem sem ga vprašala, kaj moraš storiti, da uspeš v NWSL (prva ženska liga v ZDA)?' Res široka vprašanja. Nato sem vpisala: Katero formacijo naj igram, da premagam ekipe NWSL? In izpisalo je vsako ekipo v ligi in katero formacijo bi morali igrati. Za dve ekipi, ne bom povedala katerih, ker bodo vedele, je pisalo: Igraj s petimi branilkami. In sem to naredila. Brez šale."

Harvey je pojasnila, da jo je predlog o petih obrambnih igralkah spodbudil, da se je o formaciji poglobila. Po začetnem uspehu z njo uživa v vsestranskosti in nepredvidljivosti, ki jo obrambna taktika ponuja njeni ekipi.

"Raziskali smo to formacijo, se poglobili vanjo, premislili, kako bi jo lahko igrali," je nadaljevala. "In šli smo vanjo, in nam je bila všeč. Delovalo je. Zmagali smo tekmo."

Laura Harvey in Megan Rapinoe
Laura Harvey in Megan Rapinoe FOTO: AP

Zdaj moštvo iz Seattla, za katerega nastopata tudi Jordyn Huitema in Megan Rapinoe, včasih igra s petimi v obrambi, včasih ne. "Zdaj smo precej fluidni, v igri lahko spreminjamo zadeve. In to obožujem. Ko slišim trenerje, ki pravijo, da ne vedo, kaj bomo naredili, da smo najtežja ekipa za pripravo, igramo obrambno na več načinov, si mislim, prav to hočem. Mislim, da je to fantastično."

Jordyn Huitema
Jordyn Huitema FOTO: Profimedia

Harveyjeva je pojasnila, da je bila pred tem do formacije s petimi v zadnji liniji zadržana, saj jo je zaznavala kot preveč negativno in obrambno. "Nikoli je nisem raziskovala," je dodala. "Nikoli resnično nisem vložila truda, da bi videla, kako bi jo lahko igrali v ženskem nogometu. Videla sem jo le od daleč, predvsem pri moških tekmah."

Z eno tekmo do konca rednega dela sezone je Reign četrti med 14 ekipami NWSL, v coni za končnico. Ekipa je zbrala 10 zmag v 25 tekmah, kar predstavlja velik napredek v primerjavi s prejšnjo sezono, ko je Seattle končal na 13. mestu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
