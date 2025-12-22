'Treniranje s fanti mi je veliko pomagalo'

Za Laro Prašnikar se je vse skupajo začel na nogometni zelenici v rodnem Šmartnem ob Paki, kjer je naredila prve nogometne korake. "Tu je preskočila prva iskrica in potem sem se s fanti začela poditi za žogo," našemu novinarju Janu Lukaču uvodoma zaupa najboljša slovenska nogometašica zadnjih let, ki je ne tako dolgo nazaj evropske (nemške) nogometne zelenice zamenjala za tiste onkraj Atlantika.

Lara Prašnikar je brez dvoma najboljša slovenska nogometašica zadnjih let. FOTO: Aljoša Kravanja

Da si je sploh izborila svoje prvo mesto pod soncem, je morala skozi neizprosno ozko sito v precej močnejši fantovski konkurenci. "Treningi s fanti so mi ogromno pomagali. Tudi pozneje, ko sem bila stara 14, 15 let, sem še naprej trenirala z njimi, kar priporočam vsaki deklici, ko oziroma če se odloči za ukvarjanje z nogometom. Boj za vsako žogo je neizprosen, kar te sčasoma zgolj utrdi," je prepričana 27-letna Štajerka, hči slavnega očeta Bojana Prašnikarja. "Zaradi očeta Bojana mi je bil nogomet položen v zibelko. Imam tudi starejšega brata, ki sem ga spremljala na praktično vseh njegovih tekmah. Ker pa je bil oče veliko odsoten zaradi dela v tujini, sem se z nogometom spoznavala ravno s pomočjo brata. Tako se je začela moja nogometna pot," pripoveduje članica ameriškega moštva Utah Royals.

Lara Prašnikar je s prestopom v ameriški klub Utah Royals spisala novo stran v zgodovini slovenskega ženskega nogometa. FOTO: Aljoša Kravanja