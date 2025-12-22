Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Liga prvakov Nogomet MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

'Treniranje s fanti mi je veliko pomagalo'

Šmartno ob Paki, 22. 12. 2025 13.14 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
A.V. J.L.
Lara Prašnikar je s prestopom v ameriški klub Utah Royals spisala novo stran v zgodovini slovenskega ženskega nogometa.

Lara Prašnikar se je v najpomembnejšo postransko stvar na svetu zaljubila že kot otrok. Kljub slovitemu priimku, oče Bojan Prašnikar je namreč eden najuspešnjših slovenskih nogometnih trenerjev vseh časov, je uspešno prekočila vse ovire in pri 27 letih doživela največje možno priznanje z odhodom čez lužo, za katerega je njen zdajšnji delodajalec Utah Royals moral odšteti neverjetnih 550 tisoč evrov. V velikem intervjuju nam je zaupala marsikaj zanimivega, med drugim tudi to, da ji je treniranje s fanti v zgodnji fazi ukvarjanja z nogometno igro ogromno dalo.

Za Laro Prašnikar se je vse skupajo začel na nogometni zelenici v rodnem Šmartnem ob Paki, kjer je naredila prve nogometne korake.

"Tu je preskočila prva iskrica in potem sem se s fanti začela poditi za žogo," našemu novinarju Janu Lukaču uvodoma zaupa najboljša slovenska nogometašica zadnjih let, ki je ne tako dolgo nazaj evropske (nemške) nogometne zelenice zamenjala za tiste onkraj Atlantika.

Lara Prašnikar je brez dvoma najboljša slovenska nogometašica zadnjih let.
Lara Prašnikar je brez dvoma najboljša slovenska nogometašica zadnjih let.
FOTO: Aljoša Kravanja

Da si je sploh izborila svoje prvo mesto pod soncem, je morala skozi neizprosno ozko sito v precej močnejši fantovski konkurenci. "Treningi s fanti so mi ogromno pomagali. Tudi pozneje, ko sem bila stara 14, 15 let, sem še naprej trenirala z njimi, kar priporočam vsaki deklici, ko oziroma če se odloči za ukvarjanje z nogometom. Boj za vsako žogo je neizprosen, kar te sčasoma zgolj utrdi," je prepričana 27-letna Štajerka, hči slavnega očeta Bojana Prašnikarja.

"Zaradi očeta Bojana mi je bil nogomet položen v zibelko. Imam tudi starejšega brata, ki sem ga spremljala na praktično vseh njegovih tekmah. Ker pa je bil oče veliko odsoten zaradi dela v tujini, sem se z nogometom spoznavala ravno s pomočjo brata. Tako se je začela moja nogometna pot," pripoveduje članica ameriškega moštva Utah Royals.

Lara Prašnikar je s prestopom v ameriški klub Utah Royals spisala novo stran v zgodovini slovenskega ženskega nogometa.
Lara Prašnikar je s prestopom v ameriški klub Utah Royals spisala novo stran v zgodovini slovenskega ženskega nogometa.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Prehod iz Nemčije v Združene države Amerike je bil kar zahteven. To je povsem drug svet, drugačne navade in nenazadnje tudi igra se drugačen nogomet. Na začetku sem se še malce lovila, nato pa hitro ujela ritem in začela tudi dosegati zadetke. Zdaj lahko rečem, da sem se že povsem udomačila v Utahu," se novega okolja in s tem tudi nove konkurence ni ustrašila slovenska reprezentančna napadalka.

O tem, kako zadovoljna je z napredkom slovenskega ženskega klubskega in reprezentančnega nogometa ter o željah za novo koledarsko leto, je Lara Prašnikar spregovorila v nadaljevanju pričujočega intervjuja (video zgoraj).

nogomet lara prašnikar slovenska ženska reprezentanca utah royals nemčija

Poškodbe zvezdnikov pri dveh največjih angleških klubih

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
Darilo, ki šteje: Povrnimo se k bistvu prazničnega časa
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
Božično vzdušje: Recept za cimetove piškotke z otroki
zadovoljna
Portal
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Dnevni horoskop: Ribe ostajajo pozitivne, škorpijoni zaupajo sebi
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
Najlepši plašč letošnje zime na ulicah Zagreba
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
25 prazničnih vprašanj z Ondino Kerec
vizita
Portal
To uničuje vaše zdravje
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Telesni simptomi anksioznosti, ki jih pogosto zamenjate za bolezen
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
Znaki in simptomi, ki kažejo, da vaš stres ruši hormone
cekin
Portal
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Znaki toksičnega odnosa z denarjem: Kaj storiti?
Cena zlata do novega rekorda
Cena zlata do novega rekorda
moskisvet
Portal
Funkcija start-stop: ali res prihrani gorivo?
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Neverjetno odkritje pretreslo znanost
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
dominvrt
Portal
Edina stvar, ki jo potrebujete za praznike
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Nevaren trik, ki naredi več škode kot koristi
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Kako tatovi vedo, kdaj ste odsotni
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
Sneg za zalivanje rastlin: da ali ne?
okusno
Portal
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Odlična juha, ki se je nikoli ne boste naveličali
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
Tako boste pripravili najboljše testo za potico
voyo
Portal
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
Sandokan
Sandokan
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1420