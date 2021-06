Angleže skrbi poškodba Alexandra-Arnolda, Henderson še ni nared

Trent Alexander-Arnold, ki ga selektor Gareth Southgate sploh ni povabil na prejšnji reprezentančni zbor, je po nekoliko skromnejši sezoni v klubskem dresu le dobil mesto v reprezentanci Anglije za letošnje evropsko prvenstvo. Na prvi prijateljski tekmi pred njegovim pričetkom pa je staknil poškodbo, zaradi katere je njegov nastop na Euru pod velikim vprašajem.

Desni bočni branilec je igro v bolečinah zapustil nekaj minut pred koncem tekme, z igrišča mu je morala pomagati celo zdravniška služba, Southgate pa je zaSky Sports kasneje dejal: "Morali bomo videti, za kako hudo poškodbo gre, a to zagotovo ni dober znak."

Vse reprezentance so morale do prvega junija prijaviti končni seznam nogometašev za Euro, a imajo v primeru poškodb ali okužb s koronavirusom pravico, da spisek še spremenijo. Na vprašanje, ali se bodo za to odločili tudi v taboru treh levov, je Southagte odvrnil:"Tako blizu začetku smo, da vsaka najmanjša poškodba nogometaša postavi pod vprašaj. Bomo videli, kako se bo počutil v naslednjih 48 urah."

50-letni strateg ni želel razkriti, koga bi naknadno vpoklical, če Alexander-Arnold ne bi bil pripravljen za nastop. So pa med trenutno šestindvajseterico angleških reprezentantov kar štirje, ki so po osnovni nogometni izobrazbi desni bočni branilci. Poleg člana Liverpoola so tu še Kyle Walker,Kieran Trippierin Reece James.