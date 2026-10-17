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Nogomet

Trenutek groze na Otoku: vratar Chelseaja po trku obležal na tleh

Liverpool, 17. 10. 2026 15.34 pred 39 minutami 1 min branja 1

Avtor:
Lu.M
Emiliano Martinez

Chelsea je na uvodni tekmi sedmega kroga angleške Premier lige z 2:0 slavil na zahtevnem gostovanju pri Evertonu. Varovanci Xabija Alonsa so se po koncu srečanja veselili izredno pomembnih treh točk, v mislih pa so imeli zagotovo svojega vratarja Emiliana Martineza, ki je bil v 66. minuti vpleten v hud trk, zaradi katerega je na nosilih odšel s stadiona.

Emiliano Martinez se je na začetku sezone preselil v Chelsea, kjer je nadomestil Roba Sancheza, ki je v dresu londonskega kluba kazal podpovprečne predstave. Argentinec, ki je bil eden junakov mundiala pred štirimi leti, je na današnjem gostovanju pri Evertonu dobro opravljal svoje delo in je mrežo uspel ohraniti nedotaknjeno.

Potem pa je prišla 66. minuta, ko je vsem navijačem na stadionu Hill Dickinson zastal dih. Po predložku sta grdo trčila Martinez in domači branilec Jarrad Branthwaite in oba obležala na tleh. Po reakciji ostalih igralcev je bilo hitro jasno, da je situacija resna in na igrišče je hitro priteklo zdravniško osebje. Branthwaite se je hitro dvignil in je lahko nadaljeval s srečanjem, Argentinec pa jo je odnesel veliko huje. Tekom obravanvanja je nepremično ležal na tleh, eden od članov medicinskega štaba pa je njegovo glavo nenehno držal pri miru. 34-letni vratar je stadion zapustil na nosilih, ob aplavzu vseh navzočih, ki so za trenutek ob strani pustili športno rivalstvo.

Izidi angleške Premier lige, 17. oktober:

Everton - Chelsea 0:2 (0:0)

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KOMENTARJI1

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JaBas
17. 10. 2026 16.13
Si bo brisal solze z euri.
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