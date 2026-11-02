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Nogomet

Trenutek groze v Španiji: srhljiv prekršek, navijači: 'Morilec!'

Tenerifi, 02. 11. 2026 19.07 pred 1 uro 2 min branja 5

Avtor:
Lu.M
Grozljiv prekršek Jesusa Owonoja

Tekmo 12. kroga španske druge lige med Tenerifi in Andorro so poleg štirih zadetkov zaznamovale tudi izključitve. Skupaj so navijači videli kar tri rdeče kartone, najbolj srhljiv pa je bil zagotovo zadnji, ki si ga je z groznim prekrškom prislužil vratar Andorre Jesus Owono. 25-letnik je pokosil nasprotnega napadalca, ki je zgolj nepremično obležal na tleh.

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Pisala se je 97. minuta srečanja na Kanarskih otokih med Tenerifi in Andorro. Ekipi sta zrli v oči remiju z 2:2, obe pa sta si prislužili tudi po eno izključitev. Potem pa je gostujoči vratar Jesus Owono poskrbel za trenutek groze, po katerem je zastal dih tako navijačem kot tudi igralcem. Po kotu se je žoga odbila do domačega napadalca Jesusa de Miguela, ki se mu je odprla avtocesta do gostujočih vrat, a ga je na sredini terena pričakal Owono.

Sledil je brutalen prekršek, zaradi katerega je de Miguel zgolj nepremično obležal na tleh. Vratar iz Ekvatorialne Gvineje je namreč brez pomisleka skočil v nasprotnika in ga pokosil, prizor je dobesedno zamrznil čas na stadionu. Po poročanju španske Marce so soigralci nesrečnega Španca posredovanje zdravniškega osebja spremljali s solzami v očeh, kar je popolnoma razumljivo glede na surovost prekrška. Owono se je takoj zavedal, da ga čaka rdeča kazen, in se tako napotil proti slačilnicam. Na poti do tja ga je s tribune pričakalo skandiranje: "Morilec, morilec!" s strani zgroženih navijačev.

De Miguel je med udarcem utrpel infarkt, zaradi katerega je moral na igrišču prejeti nujno medicinsko pomoč. Pred stadionom ga je čakalo reševalno vozilo, ki ga je nemudoma odpeljalo v lokalno bolnišnico. Marca poroča še, da 30-letni Španec zdaj že diha brez pomoči, a še ni prišel k zavesti.

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KOMENTARJI5

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LolSLO
02. 11. 2026 20.17
Ma tu bi morali soigralci tvegati še 10 rdečih pa ga nalomiti ali pa v tunelu zbombati,da ne bi več mogel igrati nogometa.
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+2
2 0
pomlad 2020
02. 11. 2026 20.05
Ta golman nikoli več ne bi smel obleči dresa za nobeno moštvo.
Odgovori
+6
6 0
Hihitalec
02. 11. 2026 20.02
Med Tenerifom je pravilen zapis
Odgovori
0 0
Customer1
02. 11. 2026 19.39
Žival.
Odgovori
+8
8 0
Ana desetnica
02. 11. 2026 19.34
No, take divjake bi bilo treba izključiti za vedno!
Odgovori
+15
15 0
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