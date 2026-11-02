Trenutek groze v Španiji: srhljiv prekršek, navijači: 'Morilec!'

Pisala se je 97. minuta srečanja na Kanarskih otokih med Tenerifi in Andorro. Ekipi sta zrli v oči remiju z 2:2, obe pa sta si prislužili tudi po eno izključitev. Potem pa je gostujoči vratar Jesus Owono poskrbel za trenutek groze, po katerem je zastal dih tako navijačem kot tudi igralcem. Po kotu se je žoga odbila do domačega napadalca Jesusa de Miguela, ki se mu je odprla avtocesta do gostujočih vrat, a ga je na sredini terena pričakal Owono.

Sledil je brutalen prekršek, zaradi katerega je de Miguel zgolj nepremično obležal na tleh. Vratar iz Ekvatorialne Gvineje je namreč brez pomisleka skočil v nasprotnika in ga pokosil, prizor je dobesedno zamrznil čas na stadionu. Po poročanju španske Marce so soigralci nesrečnega Španca posredovanje zdravniškega osebja spremljali s solzami v očeh, kar je popolnoma razumljivo glede na surovost prekrška. Owono se je takoj zavedal, da ga čaka rdeča kazen, in se tako napotil proti slačilnicam. Na poti do tja ga je s tribune pričakalo skandiranje: "Morilec, morilec!" s strani zgroženih navijačev.

De Miguel je med udarcem utrpel infarkt, zaradi katerega je moral na igrišču prejeti nujno medicinsko pomoč. Pred stadionom ga je čakalo reševalno vozilo, ki ga je nemudoma odpeljalo v lokalno bolnišnico. Marca poroča še, da 30-letni Španec zdaj že diha brez pomoči, a še ni prišel k zavesti.