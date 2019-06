Trenutek, ko je Ronaldo izvedel, da je MVP turnirja soigralec Bernardo Silva

ŠALA DNEVA Arhiv

Bog opazi napako na seznamu Svetega Petra, zato pokliče Satana: "Poslušaj, zgodila se je napaka, zato si dobil nekaj mojih - učitelja, zdravnika in kmeta."

"Ja, res so pri meni. Več kot jih je, bolj je veselo," je zadovoljen Satan. "Ni šans, moji so! Pošlji jih gor, če ne te bom tožil," mu zagrozi Bog. "Ja, pa kaj še! Kje boš pa v nebesih našel kakšnega odvetnika?", se zareži Satan.