Trenutek norosti: vratar po vsega 13 sekundah prejel rdeči karton

Srečanje na stadionu Konya Buyuksehir se še ni dobro začelo, ko so se domači že znašli z igralcem manj. V 13. sekundi je vratar Konyasporja Serkan Kirintili žogo prijel z obema rokama, čeprav je bil približno meter izven kazenskega prostora. Sodnik je to neverjetno napako opazil in je 34-letniku nemudoma pokazal rdeči karton. To je bila najhitrejša izključitev v zgodovini turškega prvenstva. Z igralcem več so na igrišču kmalu zagospodarili nogometaši Malatyasporja. V četrti minuti je za 0:1 zabil Guilherme. V začetku drugega dela pa je za zmago z dvema zadetkoma razlike poskrbel Robin Yalcin.

Kirintili se je po porazu opravičil domačim navijačem, ki so mu napako, če sklepamo po odzivih na družbenih omrežjih, tudi oprostili. Konyaspor trenutno zaseda osmo mesto, medtem ko je Yeni Malatyaspor na peti poziciji. V prvi turški ligi trenutno presenetljivo vodijo nogometaši Alanyasporja, ki imajo dve točki prednosti pred Trabzponsporjem. Tretji je Fenerbahče.

