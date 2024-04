'Trenutna ekipa Real Madrida je boljša kot tista iz ere galaktikov'

Nadimek galaktiki se je kluba s španske prestolnice prijel med prvim mandatom legendarnega predsednika Florentina Pereza. Ta je trajal med letoma 2000 in 2006, danes 77-letni Madridčan pa je takrat vsako leto v klub pripeljal vsaj enega dragega svetovnega zvezdnika. Med nogometaši, ki jih je Perez takrat pripeljal v kraljevi klub, so Luis Figo, Zinedine Zidane, Ronaldo Nazario, David Beckham, Michael Owen, Robinho in Sergio Ramos.

S slednjimi si je vrsto let slačilnico delil otrok madridskega Reala Guti, ki je za člansko ekipo Los Blancosov igral med letoma 1995 in 2010. "Ekipa, ki jo trenutno vodi Carlo Ancelotti, je veliko boljša kot tista iz obdobja galaktikov. Veliko, veliko boljša," je o trenutni zasedbi Real Madrida povedal ofenzivni vezist, ki je svojo kariero končal leta 2011 v dresu turškega Besiktasa.