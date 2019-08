Tresla se je gora, rodila se je miš: PSG zavrnil zadnjo ponudbo Barcelone

Barcelona to poletje očitno ne bo dobila Neymarja. To je rezultat sredinega sestanka med Katalonci in Parižani. Barceloni namreč po poročanju francoskega RMC Sporta ni uspelo prepričati PSG z zadnjo ponudbo. Ta naj bi za Brazilca ponudila astronomskih 150 milijonov evrov ter Ousmaneja Dembeleja in Ivana Rakitića.

PSG je ponudbo zavrnil, trdi RMC Sport, kar najverjetneje pomeni, da bo Neymar ostal v Parizu. Razen če Parižanov ne uspe prepričati veliki Barcelonin rival Real Madrid, ki ne skriva simpatij do brazilskega napadalca. Drugačne informacije ponuja L'Equipe, ki trdi, da PSG še ni odgovoril Barceloni na zadnjo ponudbo. Pri francoskem RMC Sport še dodajajo, da si želijo pri PSG dodatnih 170 milijonov evrov, vprašanje pa je, ali bo Barcelona še dvignila svojo ponudbo, ki je že tako ali tako astronomska, če vemo, da so za 22-letnega Ousmaneja Dembeleja avgusta 2017 odšteli 125 milijonov evrov. Glede na visoke zahteve Parižanov se zdi, da bo Neymar, ki za Parižane v tej sezoni še ni nastopil na uradni tekmi, ostal v Parizu, čeprav je – tako so prepričani številni tuji mediji – sam jasno izrazil željo, da si želi zapustiti francosko prestolnico, kjer se ne počuti sprejetega.