Tretji krog testiranj v Premier League prinesel štiri nove pozitivne primere covida-19

Z virusom SARS-CoV-2 okužene štiri osebe so zabeležili v treh klubih angleške Premier League. V ponedeljek in torek je zdravstveno osebje opravilo 1008 testov med igralci in predstavniki klubov. Osebe, ki so pozitivne na novi koronavirus, so že izolirali od preostalega osebja. V karanteni pa bodo teden dni.