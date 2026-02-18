Tretji polčas na Luzu: rasistične zmerljivke in razjarjeni Vinicius

Ko je govora o najelitnejšem klubskem tekmovanju, imamo ponavadi v mislih zgolj "creme de la creme", vrh nogometa na stari celini in svetu nasploh. Namesto da bi uživali v nogometnih vragolijah največjih protagonistov, kar jih ta igra v danem trenutku premore, smo nemalokrat priča nedopustnim oziroma sramotnim prizorom, nedostojnih najpomembnejše postranske stvari na svetu. Vse do 50. minute prvega kvalifikacijskega obračuna za preboj v končnico letošnje Lige prvakov smo spremljali zanimivo nogometno predstavo med domačo Benfico in madridskim Realom.

Vinicius Junior se je po fantasičnem zadetku zapletel v besedni obračun z nogometaši Benfice. FOTO: AP

Evrogol Viniciusa Juniorja, ki bi moral še dodatno razplamteti boj na zelenici kultnega Luza v Lizboni, smo od tega trenutka dalje dobili vnovične polemike o rasizmu na nogometnih igriščih. Brazilski napadalec je v svojem slogu želel proslaviti izjemen zadetek, a je pri tem, kot že večkrat v dozdajšnji karieri, pretiraval ter bil nemudoma deležen številnih opazk in zmerljivk tako strani domačega občinstva kot tudi nekaterih posameznikov iz tekmečevega tabora. Argentinec v vrstah Benfice Gianluca Prestianni naj bi po Viniciusovih besedah na njegov račun izgovoril nekaj nizkotnih rasističnih opazk, s čemer je Brazilcu dodatno stopil na žulj. "Rasisti so predvsem veliki strahopetci. Da bi pokazali, kako veliki slabiči so, si morajo usta pokriti celo z dresom. Hrbet pa jim ščitijo tisti, ki bi morali prvi poskrbeti za fair-play in sankcije zoper nedopustno vedenje. Sodnikov protokol s prekriženima rokama v tem primeru ni služil ničemur. Kar se je zgodilo v Lizboni, ni nič novega zame in mojo družino. Prejel pa sem rumeni karton zaradi veselja po zadetku. Še vedno ne razumem, zakaj. Ne želim biti znova na glavnih naslovnicah, saj bi po takšni veliki zmagi moral biti v ospredju Real Madrid. Toda oglasiti se po takšni sramoti, je bilo nujno z moje strani," je v daljši objavi na svojem Instagram profilu zapisal Vinicius Junior.

Vinicius Junior v pogovoru s francoskim sodnikom Francoisom Letexierjem, ki mu je dogajanje na tekmi med Benfico in madridskim Realom od 50. minute dalje povsem ušlo izpod nadzora. FOTO: AP

Prestianni: "V nobenem trenutku nisem žalil Viniciusa."

Prek družbenih omrežij se je oglasil tudi po mnenju Realove garderobe glavni povzročitelj kaosa, ki je nastopil po Brazilčevem zadetku. Argentinski nogometaš Gianluca Prestianni je pojasnil, da v nobenem trenutku ni rasistično žalil napadalca madridskega Reala. "Želim poudariti jasno in glasno, da nikoli nisem izgovoril besed, ki se mi očitajo z njihove strani. Vinicius je nažalost narobe razumel, kar je mislil, da je slišal. Nikoli nisem bil rasist in žal mi je zaradi vseh groženj, ki sem jih že med tekmo prejel od nogometašev Reala," je na Instagramu zapisal član Benfice.