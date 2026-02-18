Naslovnica
Nogomet

Tretji polčas na Luzu: rasistične zmerljivke in razjarjeni Vinicius

Lizbona, 18. 02. 2026 09.20 pred 15 minutami 2 min branja 45

Avtor:
A.V.
Vinicius Junior in Gianluca Prestianni

Kot je bilo slutiti že pred začetnim žvižgom glavnega sodnika obračuna na Luzu med Benfico in madridskim Realom (0:1) Francoisa Letexierja, v ospredju nažalost ni bil le nogomet. Vse do 50. minute, ko je s fantastičnim zadetkom Vinicius Junior popeljal beli balet v vodstvo, je imel francoski delivec pravice tekmo kolikor toliko pod nadzorom, nato pa so sledili sramotni prizori, nedostojni največjega nogometnega odra.

Ko je govora o najelitnejšem klubskem tekmovanju, imamo ponavadi v mislih zgolj "creme de la creme", vrh nogometa na stari celini in svetu nasploh. 

Namesto da bi uživali v nogometnih vragolijah največjih protagonistov, kar jih ta igra v danem trenutku premore, smo nemalokrat priča nedopustnim oziroma sramotnim prizorom, nedostojnih najpomembnejše postranske stvari na svetu. Vse do 50. minute prvega kvalifikacijskega obračuna za preboj v končnico letošnje Lige prvakov smo spremljali zanimivo nogometno predstavo med domačo Benfico in madridskim Realom.

Vinicius Junior se je po fantasičnem zadetku zapletel v besedni obračun z nogometaši Benfice.
Vinicius Junior se je po fantasičnem zadetku zapletel v besedni obračun z nogometaši Benfice.
FOTO: AP

Evrogol Viniciusa Juniorja, ki bi moral še dodatno razplamteti boj na zelenici kultnega Luza v Lizboni, smo od tega trenutka dalje dobili vnovične polemike o rasizmu na nogometnih igriščih. Brazilski napadalec je v svojem slogu želel proslaviti izjemen zadetek, a je pri tem, kot že večkrat v dozdajšnji karieri, pretiraval ter bil nemudoma deležen številnih opazk in zmerljivk tako strani domačega občinstva kot tudi nekaterih posameznikov iz tekmečevega tabora.

Argentinec v vrstah Benfice Gianluca Prestianni naj bi po Viniciusovih besedah na njegov račun izgovoril nekaj nizkotnih rasističnih opazk, s čemer je Brazilcu dodatno stopil na žulj. "Rasisti so predvsem veliki strahopetci. Da bi pokazali, kako veliki slabiči so, si morajo usta pokriti celo z dresom. Hrbet pa jim ščitijo tisti, ki bi morali prvi poskrbeti za fair-play in sankcije zoper nedopustno vedenje. Sodnikov protokol s prekriženima rokama v tem primeru ni služil ničemur. Kar se je zgodilo v Lizboni, ni nič novega zame in mojo družino. Prejel pa sem rumeni karton zaradi veselja po zadetku. Še vedno ne razumem, zakaj. Ne želim biti znova na glavnih naslovnicah, saj bi po takšni veliki zmagi moral biti v ospredju Real Madrid. Toda oglasiti se po takšni sramoti, je bilo nujno z moje strani," je v daljši objavi na svojem Instagram profilu zapisal Vinicius Junior.

Vinicius Junior v pogovoru s francoskim sodnikom Francoisom Letexierjem, ki mu je dogajanje na tekmi med Benfico in madridskim Realom od 50. minute dalje povsem ušlo izpod nadzora.
Vinicius Junior v pogovoru s francoskim sodnikom Francoisom Letexierjem, ki mu je dogajanje na tekmi med Benfico in madridskim Realom od 50. minute dalje povsem ušlo izpod nadzora.
FOTO: AP

Prestianni: "V nobenem trenutku nisem žalil Viniciusa."

Prek družbenih omrežij se je oglasil tudi po mnenju Realove garderobe glavni povzročitelj kaosa, ki je nastopil po Brazilčevem zadetku.

Argentinski nogometaš Gianluca Prestianni je pojasnil, da v nobenem trenutku ni rasistično žalil napadalca madridskega Reala.

"Želim poudariti jasno in glasno, da nikoli nisem izgovoril besed, ki se mi očitajo z njihove strani. Vinicius je nažalost narobe razumel, kar je mislil, da je slišal. Nikoli nisem bil rasist in žal mi je zaradi vseh groženj, ki sem jih že med tekmo prejel od nogometašev Reala," je na Instagramu zapisal član Benfice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
nogomet liga prvakov real madrid benfica vinicus junior rasizem

Dončićevega soigralca pridržali zaradi posedovanja droge

KOMENTARJI45

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
26250440
18. 02. 2026 10.41
Dame in gospodje,najbolj pokvarjen in skorumpiran klub na svetu Real Madrid....Uradna izjava Mourinja po tekmi: Zakaj sem dobil rdeč karton? Ker sem sodniku rekel nekaj kar ne bi smel..omenil sem mu tudi,da vemo da je imel na listku napisano katerim trem igralcem Reala ne sme dati rumenega- Tchoumani
Odgovori
0 0
26250440
18. 02. 2026 10.42
Thocuameni,Hujsen in Carreras...
Odgovori
0 0
nekajpavem
18. 02. 2026 10.34
Ne razumem zakaj je kdo ki se obnaša kot čudak, potem ko mu rečejo da je čudak užaljen.
Odgovori
+1
1 0
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.31
Za opičje afnanje in rasizem ne bi smelo biti prostora nikjer
Odgovori
+2
2 0
cripstoned
18. 02. 2026 10.30
Ko te boli real madrid tako da moras zagovarjati se rasizem potem ves da ti ni pomoci hahahahaha
Odgovori
-2
0 2
cripstoned
18. 02. 2026 10.29
Messi rasisticne opazke, enzo fernandez enako, zdaj pa se tamali prestianni...argentinci pa res imajo same rasiste...zanimivo je veron bil edini temnopolti igralec potem pa vec nobenega ...tudi prestianni je argentinec z italijanskim imenom in z nemskimi koreninami..brko in muslini pa vemo kdo sta bila...
Odgovori
+0
2 2
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.29
Zakaj Mbappe ni reagiral ne po prvi besedi, ne po drugi , ne po tretji,četri niti po peti....se vam kaj svita , čeprav pravi, da je VIDEL , kaj je Argentinec govoril....niti ni šel z Viniciusem k sodniku, da bi podrl Viniciusovo laž...kako pa bi, če ni vedel zakaj, je stekel k sodniku
Odgovori
+1
1 0
Gigson
18. 02. 2026 10.26
Odlicen nogometas,obnasanje katastrofa.
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
18. 02. 2026 10.23
Nogomet je igra, kjer lopta lahko pade sem ali tja ali pa z drevesa direkt na zelenico.
Odgovori
0 0
mmickica
18. 02. 2026 10.22
Ta Vinicius provokatorski mi gre pa tako na živce, da sem mu včeraj kar privoščila kako žaljivko, še več jih bo deležen in prav je tako! In sodnik vse to dopušča, potem pa nastane cela štala zaradi morebitne rasistične opazke!? Pa saj to je že smešno...
Odgovori
+2
2 0
XYZ22
18. 02. 2026 10.21
Kako je pa letel do sodnika, kot nekakšen otročiček do učiteljice, da ga zatoži.
Odgovori
+2
4 2
bronco60
18. 02. 2026 10.20
Vsi smo Vinicijus.
Odgovori
+1
3 2
borjac
18. 02. 2026 10.19
Vinicius se sedaj obnaša kot žrtev rasizma , incidente pa je sprožil on sam z svojim obscenim slavljenjem gola , od te točke naprej smo imeli nogomet provokacij , izlivanja , ..... Sodnik je izgubil kontrolo , moral bi izključiti Viniciusa , kajti ta pokvarjeni značaj je z provokacijami prevzel vodenje tekme namesto Sodnika , sodnik bi mu moral pokazati rdeč karton , Vinicius uporablja rasizem kot orožje ..... sicer pa bi temu nogometašu , ki ima ogromno nogometnega znanja , v glavi pa ni... , naj tako obsceno slavljenje gola ne ponovi na primer , ko bodo igrali v Turčiji , kajti .... ???
Odgovori
+4
6 2
cripstoned
18. 02. 2026 10.25
Vsi lahko plesejo ob zadetku samo vini ne sme in mora biti zato kaznovan....kaksni so to navijaci da provocirajo vinija ze 2.tekmo zapored in zalijo na osnovi barve skozi tekmo...lepo jim je zaplesal in zato prejel rumeni karton..gol jim je pa fant zabil taksen da se danes niso prisli k sebi hahahhhaha neverjetni ste kaj pisete nekateri...iq 2
Odgovori
-2
0 2
Koronavirusovec
18. 02. 2026 10.19
ne vem kaj je tak problem če kdo zapleše z zastavo
Odgovori
-2
1 3
bohinj je zakon
18. 02. 2026 10.18
Eni ne razumejo: če komu rečeš, da je čef......to je ljubezen.
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
18. 02. 2026 10.17
Farsici real je tako ali tako ze napredoval...dajte malo o tem..vini pa razlog a boli?? Hahahaha
Odgovori
+0
1 1
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.15
Pravo vprašanje za včeraj je....Kdo bo zaščitil gledalce? UEFA? Rdeč karton?
Odgovori
+0
2 2
REAList7
18. 02. 2026 10.18
Fuj, kaj vse ta zemlja nosi ej.
Odgovori
-3
0 3
Joško s Krasa
18. 02. 2026 10.19
Švicar,dolžan si še komentarje,za dva poraza fase.
Odgovori
-2
0 2
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.13
Za rasistične opazke navijačev pa bi jim dal kazen , ki jih dobijo rasistični navijači Reala....med sabo morajo izbrati nekoga, ki bo opravil nekaj ur družbeno koristnega dela
Odgovori
-1
1 2
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.09
In še ena laž tokrat Mbappeja...."VIDEL sem, da mu je 5x rekel opica"...jaz si upam trditi, da tega ni nihče videl...in tudi slišal ne
Odgovori
+0
2 2
cripstoned
18. 02. 2026 10.13
« Slišal sem, da je to rekel, in tudi nekateri igralci Benfice so ga slišali, potem pa se je začelo vse, kar ste videli. Imam največje spoštovanje do Benfice in njihovega trenerja, ki je eden najboljših v zgodovini in je pisal zgodovino z Real Madrid CF, vendar po mojem mnenju ta igralec ne zasluži več igrati v Ligi prvakov. I
Odgovori
+0
1 1
cripstoned
18. 02. 2026 10.13
Zakaj lazes?
Odgovori
+1
2 1
Luigi Taveri II.
18. 02. 2026 10.19
Rekel je : "videl sem" in zdaj vemo , da je to laž
Odgovori
+1
1 0
cripstoned
18. 02. 2026 10.26
To si rekel ti sam sebi in zdaj si pac lazes...ce nimas kaj pametnega za napisati jokaj in bodi tiho
Odgovori
0 0
Sekira
18. 02. 2026 10.08
Obnašal se je spet nenormalno. Je....e zastavice ni ravno primerno za zdrav razum.
Odgovori
+3
5 2
Koronavirusovec
18. 02. 2026 10.26
boga tvoja, če jo imaš, če jo je je...l tako kot je vinicius zastavico
Odgovori
0 0
Sekira
18. 02. 2026 10.40
Nisi razumel, da je je. Navijače. Si pač primiriven in kognitivno zelo preprost.
Odgovori
0 0
cripstoned
18. 02. 2026 10.02
In zaradi rumenega kartona ob veselju zadetka bo zdaj vini odsoten na naslednji tekmi...se en skandal vec v kolikor si to privosci uefa...razveljaviti rumeni karton in naloziti debelo kazen benfici in prestianniju...
Odgovori
-10
1 11
bibaleze
