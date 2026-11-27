Junak obračuna ob reki Trent je bil angleški reprezentant Morgan Gibbs-White, ki je z bele točke povišal na 2:0, nato pa postavil še končnih 3:1. Prvi gol za domače je dosegel Igor Jesus že v peti minuti, za Chelsea je oba prispeval Emanuel Emegha. Drugi gol je 23-letnik dosegel v 89. minuti, ko je londonske modre vrnil v igro, vendar je bilo za vsaj točko prepozno. To je že četrti poraz Chelseaja na zadnjih petih tekmah.