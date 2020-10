Trgovina Barcelone v rdečih številkah, prodajali tudi drese z napako

Gre za celotno kolekcijo originalnih dresov, ki se v uradnih trgovinah v Barceloni prodajajo po 90 evrov. Po poročanju različnih španskih medijev so brez napake le dresi iz dražje kolekcije, Vapor Match, ki stanejo 140 evrov. Barcelona od proizvajalca opreme zahteva 15 milijonov evrov odškodnine, v primeru neizpolnitve zahteve pa grozi, da bo zadevo predala sodišču, poroča športni časnik AS.

To je bila zadnja kaplja čez rob slabega poslovanja kluba oziroma njegovih šestih uradnih trgovin v glavnem mestu Katalonije. Po pisanju AS so vse skrajšale delovnike, dve največji na stadionu Camp Nou in v središču mesta, ki se razprostirata na 1500 kvadratnih metrih, pa obratujeta le v popoldanskem času. Prodaja majic, ki za mnoge klube predstavlja občuten delež v proračunu, je padla tudi zaradi nizkega števila turistov v Barceloni, kar je posledica koronske krize in dejstva, da je bil Lionel Messiže na izhodnih vratih kluba. Prodaja majic z njegovim priimkom je v prvem mesecu sezone, se pravi septembra, padla za 85 odstotkov.

Težavam Barcelone ni videti konca, saj so katalonske oblasti ta teden zaradi širjenja okužb za naslednjih 14 dni zaprle oziroma omejile delovanje trgovin na 30 odstotkov predvidenega delovnega časa.