Tri leta po tragediji Chapecoense izpadel v drugo ligo

Po sredinem domačem porazu (0:1) proti Botafogu ne more več ujeti Ceare, ki ima devet točk več in boljšo razliko v zadetkih. Chapecoense je izpadel iz elitne druščine brazilskega nogometnega prvenstva (Serie A) skoraj natanko tri leta po tragični nesreči, ki je šokirala svet in močno zaznamovala ta brazilski klub.

CHAPECOENSE

Takrat je v nesreči umrlo 19 nogometašev in 24 članov klubskega osebja, ko je ekipa 28. novembra 2016 potovala na finale južnoameriškega pokala v Medellin, ko se je letalo zaletelo v kolumbijske gore, v nesreči pa je skupaj umrlo 71 ljudi. Preživeli so le trije igralci, med njimi vratar Jackson Follman, ki so mu morali zaradi hudih poškodb amputirati desno nogo.

Za nesrečo je bila, kot so ugotovili v preiskavi, odgovorna čarterska letalska družba, saj so v njej kršili predpise o minimalni količini goriva oziroma o rezervi. Te nesrečno letalo ni imelo, zato je, ko je goriva zmanjkalo, strmoglavilo nedaleč od cilja potovanja.