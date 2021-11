Tri leta prepovedi za navijača, ki je otipaval novinarko

Italijanska policija je v ponedeljek sporočila, da ji je uspelo izslediti in prepoznati navijača. Moški je za zadnjico zgrabil televizijsko novinarko Greto Beccaglia med javljanjem v živo.

Policija je v ponedeljek prejela uradno prijavo Beccaglie, novinarke regionalne televizije Toscana TV. Proti navijaču so posledično takoj sprožili preiskavo storitve kaznivega dejanja spolnega nasilja in mu danes prisodili triletno kazen. Po pisanju Anse so se neprimerno obnašali tudi drugi navijači Fiorentine, ki bi se prav tako lahko znašli v policijski preiskavi.

Empoli je v končnici tekme prišel do zmage proti Fiorentini z 2:1. Toskanski derbi je bil sicer reklamiran kot dogodek, ki naj bi javnost osveščal o nasilju nad ženskami kot osrednji del kampanje z oznako Daj nasilju nad ženskami rdeči karton, so v ponedeljek še poročali italijanski mediji.