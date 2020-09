Tri nove okužbe v taboru PSG, v reprezentanci Francije okužen vratar

V prvi trojici okuženih z novim koronavirusom naj bi bila pri Paris Saint-Germainu tudi brazilski in argentinski zvezdnik Neymar Jr. ter Angel Di Maria, v četrtek pa je postalo jasno, da je v taboru francoskih državnih in pokalnih prvakov okužb še veliko več. Odkrili so tri nove primere in s tem je uvodni nastop Parižanov v novi sezoni Ligue 1, ki jo bodo državni prvaki zaradi nastopanja v Ligi prvakov že tako začeli veliko kasneje od tekmecev, pod še večjim vprašajem.

"Zadnja testiranja na prisotnost Sars CoV2, ki so jih opravili igralci Paris Saint-Germaina, so potrdili tri nove pozitivne primere," je na družbenih omrežjih potrdil PSG, ki ima zdaj šest okuženih nogometašev. Viri so za ESPNpotrdili, da je poleg Neymarja Jr. in Di Marie okužen še Argentinec Leandro Paredes, vsi so sicer dopustovali na Ibizi. Neymar Jr., ki je rezultate dobil v sredo zjutraj, naj bi bil v dobrem zdravstvenem stanju in sledi protokolu, še dodaja viri. V samoosamitvi sta po ponedeljkovem testiranju v Parizu tudi Di Maria in Paredes.

PSG prva tekma nove sezone Ligue 1 sicer čaka proti Lensu, potem ko je vodstvo tekmovanja zaradi podaljšane sezone v Ligi prvakov prestavilo obračun z Metzom, ki bi ga moral gostiti pariški stadion Parc des Princes. Veliko število okužb beležijo tudi pri Montpellierju, Rennesu in Lyonu.

V francoski reprezentanci pozitiven še Mandanda

Vratar francoske nogometne reprezentance Steve Mandanda, ki je konec avgusta podaljšal pogodbo z Marseillom do leta 2024, je bil tik pred tekmo Lige narodov pozitiven na novi koronavirus. Mandanda je že zapustil reprezentanco in ne bo nastopil na sobotni tekmi proti Švedski, so sporočili iz tabora galskih petelinov.

Pri Francoski nogometni zvezi (FFF) so še dodali, da je bil 35-letni vratar dvakrat pozitiven na virus sars-cov-2 in je v petek zapustil reprezentančno bazo Francije. Poleg tekme proti Švedski bo izpustil tudi naslednjo tekmo lige narodov proti Hrvaški. Med vratnicama ga bo nadomestil ali Hugo LLorisali Mike Maignan. Poleg vratarja sta bila v začetku tedna v francoski reprezentanci pozitivna tudi zvezdnik Manchester Uniteda Paul Pogbain vezist Tottenhama Tanguy Ndombele, ki bosta morala prav tako izpustiti omenjeni tekmi 5. in 8. septembra.