Tri tekme, le dva dosežena gola in alarm v reprezentanci. Kek: 'Teh alibijev imam dovolj!'

Po boleči klofuti na Cipru je slovenska nogometna reprezentanca že po treh tekmah v nič kaj zavidljivem položaju v boju za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2022 v Katarju. Bleda slovenska predstava v Nikoziji je močno razhudila tudi selektorja Matjaža Keka, ki je bil besen, kot že dolgo ne.

Slovenija ima pod vodstvom Matjaža Keka v kvalifikacijski skupini H tri točke in je po treh tekmah na petem mestu. Za Slovenci je le še eksotična Malta. Spomnimo: kvalifikacije za Euro 2020 je Slovenija zaključila na četrtem mestu, prehitela je le Izrael in Latvijo.

"Šli smo skozi težkih deset dni, ampak to so šli tudi drugi. Teh alibijev imam dovolj. Če sem imel kaj pri zmagi Hrvaške, v redu, podoba pri tem porazu Slovenije pa je moja odgovornost. Odgovornost je vendarle moja in tokrat sem najbolj odgovoren za ta rezultat. A ob moji odgovornosti bodo tudi igralci morali prevzeti svojo. Ker tole je bilo razočaranje na celi črti,"je po porazu s Ciprom bentil Kek. Kakšno odgovornost bo sam prevzel, ni razkril, a dejstvo je, da je javnost od slovenske reprezentance pod vodstvom Keka, ki je reprezentanco že popeljal na veliko tekmovanje, proslavil pa se je tudi z delom na Reki, pričakovala več. Ah, kaj več ... Po senzacionalni zmagi nad Hrvati je del slovenske nogometne javnosti že začel sanjati. A so se te sanje prekinile, še preden je lahko marsikateri goreči privrženec slovenskega nogometa globoko zaspal. Še več: bujenje iz sanj je prišlo z nič kaj prijetno klofuto. Malce eksotično – ciprsko.

icon-expand Kek je bil po tekmi na Cipru jezen, kot že dolgo ne. FOTO: Miro Majcen

Ciper je dosegel svoj prvi gol v teh kvalifikacijah ravno proti Sloveniji. Prav Ciper je edina reprezentanca, ki je za zdaj v teh kvalifikacijah v skupini H edina dosegla manj zadetkov kot Slovenija.

Kek je po uspešni epizodi v Ligi narodov zagotovo tudi sam več pričakoval od reprezentance, pričakovala pa je tudi javnost, ki je za razliko od Kekovega predhodnika Tomaža Kavčiča izkušenemu Štajercu dala precej prepotrebnega časa za formiranje prepoznavne igre. A kot kaže, težava reprezentance ostaja enaka kot vsa pretekla leta. Premalo priložnosti in (še) slabša realizacija (dva gola na treh tekmah: en dosežen s precej sreče in pomočjo hrvaških branilcev, drugi pa čista mojstrovina Josipa Iličića) ter nespametne napake v obrambi, ki je izjemoma dobro v teh kvalifikacijah delovala le proti Hrvaški. A če preberemo izjave hrvaškega selektorja Zlatka Dalića po odigranih treh tekmah, nam je lahko hitro jasno, da so Hrvati trenutno daleč od 'top' forme.

icon-link Statistika Matjaža Keka na klopi Slovenije v 'drugi epizodi'. FOTO: Sofascore.com

"Sicer imamo tri točke, ki smo jih osvojili proti prvemu favoritu skupine, toda doseženo je manj od pričakovanj po prvi tekmi. Res je, da so se kvalifikacije šele dobro začele, ampak mi smo že v zaostanku. Kje bomo točke zdaj lovili nazaj, ne vem. Do septembra je še veliko časa in marsikaj se lahko še zgodi," razočaranja ni skrival Kek, ki je nalil čistega vina sebi in reprezentantom."Po deseti minuti se je zdelo, kot da vsak igra zase, vse je šlo mimo dogovorov, mimo principov ... Imam občutek, kot da dve leti nisem nič delal. V prejšnjem ciklu nismo blesteli, ampak smo bili konstantni. Če gre pri tem nihanju za karakter, smo v velikih težavah. Dobro bomo morali razmisliti, kako naprej. Ampak do septembra je še ogromno časa in vse je še možno,"je izpostavil Kek, ki za zdaj kakšnih ultimatov še ni dajal, bo pa, če se bo slaba serija nadaljevala, očitno moralo v novi smeri začeti razmišljati tudi vodstvo Nogometne zveze Slovenije. "Ta tekma nam res ni v čast. Če gledaš perspektivo, to ne 'izgleda' dobro. Sem veliko bolj razočaran, kot sem bil vesel ob zmagi proti Hrvaški. Potem približno veste, kakšno je moje stanje duha," je Kek še spregovoril o občutkih razočaranja po dveh zaporednih porazih. Premor bo očitno prišel prav, v naslednjem oknu sledita tekmi z Malto in Slovaško, ki sta v tem ciklusu za zadaj pokazali najmanj. Ciper se je sicer znova izkazal za izjemno neugodnega nasprotnika slovenski reprezentanci v zadnjih petih letih. Na zadnjih treh tekmah Slovenija ni zmagala nikoli, kar dvakrat je izgubila (enkrat še pod vodstvom Tomaža Kavčiča), enkrat pa remizirala (prav tako pod vodstvom Kavčiča, in sicer na domači tekmi v Stožicah). Po zmagi Slovaške nad Rusijo je jasno, da se v skupini H obeta napet boj za prvi dve mesti (prvo vodi neposredno na SP, drugo v dodatni kvalifikacijski ciklus).