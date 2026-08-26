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Nogomet

Tribun ne polnijo samo rezultati

Celje, 26. 08. 2026 08.00 pred 19 minutami 4 min branja 1

Avtor:
Jakob Batič
Celje - Ararat

V Celju je vse nared za spektakel. Varovanci Vitorja Campelosa imajo priložnost, da se prvič v klubski zgodovini prebijejo v Ligo prvakov. Zato bodo morali pred razprodanimi tribunami preskočiti Slovan iz Bratislave. Da bo stadion Z'dežele poln, je v prvi vrsti plod predstav na igrišču. Vendar je obisk odvisen še od marsičesa drugega, poudarjajo v klubu, ki je od prihoda ruskega predsednika Valerija Kolotila v sunkovitem vzponu.

Tako kot za obračun s Fiorentino bo proti Slovanu odprta tudi zahodna tribuna stadiona Z'dežele.
Tako kot za obračun s Fiorentino bo proti Slovanu odprta tudi zahodna tribuna stadiona Z'dežele.
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija pač ni Nemčija, obisk na stadionih je pri nas vselej odvisen od rezultatov. Tako je tudi s Celjem. Povprečen obisk prvoligaških tekem so večino sezon minulega desetletja merili v trimestnih številkah.

Po prihodu ruskih vlagateljev leta 2020 so rastoči rezultatski krivulji – Celje je odtlej dvakrat dobilo državno prvenstvo in enkrat pokal – sledili tudi navijači. Povprečje domačih prvenstvenih tekem je prejšnjo sezono prvič v zgodovini preseglo 2000, uvodne tri domače tekme letošnje sezone prve lige pa si je ogledalo več kot 9000 navijačev.

Povprečen obisk prvenstvenih tekem Celja v zadnjem obdobju. Sezoni 19/20 in 20/21 sta izpuščeni zaradi koronavirusa.
Povprečen obisk prvenstvenih tekem Celja v zadnjem obdobju. Sezoni 19/20 in 20/21 sta izpuščeni zaradi koronavirusa.
FOTO: 24ur.com

V knežjem mestu sicer ne bežijo od dejstva, da se razlog za nagel porast navijačev na tribunah skriva predvsem v predstavah na igrišču, vendar rezultati še zdaleč niso edina sestavina celjskega recepta za uspeh.

"Športni dosežki so pospeševalnik obiska," poudarja vodja marketinga v celjskem klubu Tomaž Lesjak. Skupaj z ekipo so leta 2021 začrtali štiriletno strategijo s primarnim ciljem izboljšanja digitalne infrastrukture (med drugim vzpostavitev sezonske vstopnice, ki omogoča vstop in plačevanje na stadionu ter koriščenje ugodnosti na stadionu, spletu in pri partnerjih NK Celje) ter "brandinga" (denimo odprtje prve fizične klubske trgovine leta 2021).

Krona za delo v prvem štiriletnem obdobju nove klubske garniture je prišla decembra, ko so NK Celje na konferenci Sporto razglasili za najbolj prepoznavno športno blagovno znamko v državi.

Ko so bili temelji postavljeni, so na vrsto prišli navijači. "Lahko imaš rezultate na igrišču, a če poslovni del tega ni sposoben spremljati, na koncu ne boš izkoristil njihovega polnega potenciala. Z leti načrtnega dela smo zgradili bazo sponzorjev in navijačev, ki ostajajo z nami in podaljšujejo sezonske vstopnice, tudi ko nismo prvaki," pojasnjuje Lesjak.

Sezonskih vstopnic šestkrat več kot pred petimi leti

Ob nastopu nove klubske garniture so Celjani imeli manj kot 100 sezonskih navijačev, letos je ta številka presegla 600. Zavoljo evropskih uspehov računajo, da bi morda že letos dosegli celo mejnik tisoč. Število sponzorskih pogodb se je v tem obdobju podvojilo, s 35 na 70.

Pri povečevanju obiska je zelo pomembno, da se bo navijač, ki se odpravi na stadion, tam dobro počutil, poudarja Lesjak. "To pomeni, da lahko normalno parkira, da lahko hitro vstopi na stadion in da ima tam kaj početi. Gostinsko ponudbo hrane in pijače smo razširili, pri čemer pazimo na dostopnost cen."

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Na mladih svet stoji

Poseben poudarek posvečajo mlajšim generacijam. Sploh tistim, ki v mestu ob Savinji niso doživele zlatih rokometnih časov. "Dejstvo je, da je Celje tradicionalno močno povezano z rokometom. Analize, opravljene po smernicah Uefe, so pokazale, da imamo velik potencial za rast predvsem pri mlajših generacijah. Če z otrokom gradiš odnos 10 ali 12 let in poskrbiš, da se na stadionu dobro počuti, ustvarjaš vez s klubom, ki lahko traja vse življenje," je prepričan Lesjak.

Kaj delo z mladimi pomeni v praksi? Celjski nogometaši redno obiskujejo lokalne osnovne šole, kjer poleg kluba promovirajo tudi mesto. Na vrhu vzhodne tribune stadiona Z'dežele je postavljen otroški kotiček za tiste najmlajše, ki se za nogomet še ne zmenijo kaj dosti. Po besedah iz kluba je bila ta novost odlično sprejeta tudi med starši.

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Tudi slovaški prvak bo imel v Celju številčno podporo. Tako je bilo prejšnji teden na prvi tekmi v Bratislavi.
Tudi slovaški prvak bo imel v Celju številčno podporo. Tako je bilo prejšnji teden na prvi tekmi v Bratislavi.
FOTO: Profimeda

Ob obisku Slovana povrnjen vsak evro

Za obračun s Slovanom bo stadion Z'dežele šele drugič v zgodovini razprodan za klubsko tekmo. Prvič se je to zgodilo za četrtfinale Konferenčne lige proti Fiorentini pred dvema sezonama.

"Vsak evro, vložen v digitalizacijo, katere del je tudi 'ticketing' (sistem za prodajo vstopnic, op. a.), se nam je vrnil prejšnji petek. Naval za tekmo s Slovanom je bil rekorden. Spletna stran se je celo sesula, vendar je uporabniški vmesnik za prodajo vstopnic zdržal," je na doseženo ponosen Lesjak, ki v celjski zgodbi poudarja še en, v slovenskem nogometu pogosto prezrt dejavnik. "Pozna se, da je naša ekipa bolj ali manj enaka od začetka. Tu vsak točno ve, kaj se od njega pričakuje. Poleg znanja sta najbolj pomembna kontinuiteta in zaupanje vodstva kluba."

Ne glede na razplet nocojšnjega obračuna je jasno, da so Celjani rezultatski cilj za to poletje izpolnili. Celjske ambicije pa presegajo dosežke na igrišču. V pisarnah so si zadali 20-odstotno letno rast obiskanosti domačih tekem. Pri tem so bili v zadnjih letih uspešni, zato je o Celju kot zgolj rokometnem mestu vse težje govoriti ...

Celje - Slovan
Celje - Slovan
FOTO: 24ur.com
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KOMENTARJI1

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jugatneme
26. 08. 2026 08.19
Lahko se piše karkoli, toda osnova da ljudje sploh nekam pridejo je, da se tam mora nekaj dogajati. Tako tudi pri nogometu, dogajanje, akcije v igri itd. Če je igra na ravni druge ali tretje lige potem vsekakor ni nič, le morda na vaseh, ko se ob nedeljah ljudje malo podružijo in gledalcev je največ 500. Raje vidim ekipo da se trudi, akcija, podaje, preigravanja in da izgubijo (pač nasprotnik bil še boljše ali smola v tej tekmi, naslednjič bo bolje) kot da zmagajo z neko igro kjer videti razen enega strela na gol in srečni gol (1:0) v 90 minutah ni bilo ničesar, razen mučenja žoge. Torej osnova je igra, vsi dodatki omenjeni v članku pa so za popolnjevanje proračuna kluba.
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