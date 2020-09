Tribune na Otoku oživele: na tekmi Brightona in Chelseaja 2.524 navijačev

Prijateljska tekma v Brightonu in Hovu je bila ena v seriji poizkusnih prireditev, ki se bodo v naslednjih dneh odvile v Veliki Britaniji pod nadzorom vladnega oddelka za digitalizacijo, kulturo, medije in šport. Na Otoku so marca ustavili javne prireditve, nato pa začeli postopno rahljati ukrepe. Vse tekme rednega dela sezone od tretje nogometne lige navzdol so bile odpovedane, v elitni Premier League in drugoligaškem Championshipu pa so tribune ob nadaljevanju tekmovanja ostale prazne.

Brighton se bo s Chelseajem pomeril tudi na prvi tekmi nove sezone Premier League 14. septembra, po zadnjih informacijah pa navijačev (še) ne bo. Tudi sobotni superpokalni obračun med Liverpoolom in Arsenalom, naslov so po remiju z 1:1 in izvajanju najstrožjih kazni osvojili "topničarji", je minil brez prisotnosti gledalcev na londonskem Wembleyju.

Potter: Upam, da je to prvi korak do popolnega okrevanja

"V takšnem položaju pred prvo tekmo še nismo bili in dali smo vse od sebe, da bi se vrnili v običajne tirnice," je na videokonferenci po tekmi povedal trener "galebov" Graham Potter. "Prepričan sem, da se bomo veliko naučili iz te tekme na in ob igrišču in nato naredili naslednji korak ... Zdi se, da so vsi uživali, vsi so se držali varne razdalje, kolikor sem lahko videl. Kot sem rekel, upam, da je to začetek, prvi korak do popolnega okrevanja,"je še povedal Potter.

Chelsea je v 4. minuti povedel s prvencem novega napadalca, Nemca Tima Wernerja, v sodnikovem podaljšku drugega polčasa pa je končni izid 1:1 z enajstih metrov postavil še en nemški nogometaš na zelenici Pascal Gross.