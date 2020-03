'Vroči' Celjani Kranjčane odpravili s 'petardo'

Glede na prikazano v spomladanskem delu bi moral Celjane čakati zahteven izziv na gostovanju v Kranju, a so jo izbranci Dušana Kosića na Gorenjskem tudi po zaslugi "hattricka" Daria Vizingerja odnesli brez praske in so ob Bravu še naprej edina neporažena ekipa spomladanskega dela. Celjski nogometaši, ki so brez poraza sedem tekem zapovrstjo, so se z 12. zmago prebili na drugo mesto lestvice, imajo pa toliko točk kot tretjeuvrščeni Aluminij ter dve več kot četrtouvrščeni Maribor. Gorenjci, ki so tokrat prvič računali na mladega branilcaŽana Luko Kocjančiča, v prvi enajsterici pa sta prvič zaigrala tudi brata Martenin Reno Wilmots, so si že v prvem polčasu močno otežili delo, kar je na koncu botrovalo skupno sicer že 14. porazu (toliko jih ima le zadnjeuvrščeni Rudar), a bo ekipa Vlada Šmita tudi po tem krogu še v "varni coni", kar zadeva boja za obstanek. Celjani so v prvem polčasu poskrbeli za praktično vse nevarnejše akcije, medtem ko Gorenjci niso resneje ogrozili Matjaža Rozmana. Celje je povedlo v 11. minuti, ko je zadel Dario Vizinger, potem ko sta z Mitjo Lotričem odigrala dvojno podajo na robu kazenskega prostora. Prednost so gosti podvojili v 27. minuti, potem ko je Jalen Arko s prekrškom nad Lotričem zakrivil najstrožjo kazen, to pa je zanesljivo izvedel Ivan Božić za svoj osmi gol sezone. Božić je sicer v 19. minuti poskusil tudi s "škarjicami", a je bil nenatančen. V 49. minuti pa so Celjani še povečali prednost. Denis Marandici je z leve strani poslal žogo v osrčje kazenskega prostora, ta je za malo preletela Kocjančiča, na njegovo smolo pa je bil za njim zbran Vizinger in z glavo matiral Arka.