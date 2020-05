Triglav do konca sezone brez domačih tekem v Kranju

Ker se je dokončanje prvenstva zavleklo prav v ta dva meseca, je NK Triglav Kranj ostal brez domačega igrišča in bo moral praktično vseh 11 tekem odigrati v gosteh. "To je vsekakor dodatna težava, ki nas ne postavlja v enakovreden položaj z drugimi klubi. V zadnjih dneh smo aktivno iskali rešitve in jih tudi našli. Tako nam je NZS z veseljem odstopila reprezentančni center na Brdu pri Kranju, kjer bomo gostovali štirikrat. Tekmo z Olimpijo bomo odigrali kar v Stožicah, Maribor nas bo pa pričakal v Ljudskem vrtu. Vsem se iskreno zahvaljujemo, da smo tako hitro našli nadomestno rešitev in so v teh težkih časih solidarni z nami. Pri tem ostaja grenak priokus, da ne bomo v istem položaju kot ostali klubi, a na to dejansko nismo imeli vpliva," je v dani situaciji za uradno spletno stran kluba dejal predsednik Beno Fekonja. "Pri tem podpiramo naše atlete in se zavedamo, da je menjava tartana nujna. Imamo zagotovilo, da bodo pod stezo vzpostavili prehodne poti, kjer bomo lahko v prihodnje ob menjavi travne ruše vzpostavili tudi ogrevanje igrišča. Morali bomo stisniti zobe in tudi iz tega izvleči maksimum. V avgustu si želimo vrniti na naš stadion. Pospešeno vzpostavljamo novo navijaško cono in komaj čakamo, da prvič odigramo doma pod novimi reflektorji," je za spletno stran Triglava še dodal Beno Fekonja.

V nadaljevanju sezone bi Kranjčani morali gostiti šest srečanj. Kot rečeno, tekmi z Olimpijo in Mariborom bosta v Ljubljani oziroma v Mariboru, medtem ko bodo Orli na Brdu pri Kranju gostili Domžale, Aluminij, Tabor in Bravo.