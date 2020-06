Triglav do konca sezone vendarle na domačem stadionu

Potem ko je z nogometnim prvoligašem Rudarjem iz Velenja pogodbo podaljšal vratar Matej Radan, so iz kluba sporočili, da jim je zvestobo podaljšal še en dolgoletni član Leon Črnčič. Tudi on bo v Velenju še eno leto. "Vesel sem, da smo se s klubom dogovorili za sodelovanje in da ostajam v Velenju. Zavedamo se, da je za nami težka in slaba sezona, ampak vsi v klubu verjamemo, da prihajajo boljši časi! Zelo pomembno je, da bomo v teh težkih trenutkih zgradili dobro in pozitivno zgodbo in si povrnili zaupanje gledalcev in celotnega mesta," je za spletno stran kluba povedal Črnčič. Rudar je v prvoligaški konkurenci po 26 krogih še brez zmage in trdno na zadnjem mestu lestvice ter mu grozi izpad v drugo ligo. Velenjčane sicer v petek čaka tekma 27. kroga, gostili bodo Bravo.