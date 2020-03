Triglav ostaja neporažen: Mura po zaostanku do točke v Kranju

Na z lužami prekriti zelenici so se uvodoma bolje znašli domači nogometaši. Povedli so v osmi minuti, potem ko je prosti strel z desne strani izvedel Armin Ćerimagić , v kazenskem prostoru pa je bil najvišji 194 centimetrov visoki srbski branilec Milan Milanović , ki je z glavo Kranjčane popeljal do vodstva.

V Kranju je ekipi pričakalo močno razmočeno igrišče, na katerem so imeli igralci precej težav z nadzorom žoge. Do te tekme edini stoodstotni prvoligaš pomladi, ki je še vedno igral brez kaznovanega Luke Majcna , je tudi tokratni dvoboj dobro začel, a so se Sobočani, pri katerih je Ante Šimundža opravil nekaj menjav v prvi enajsterici, hitro vrnili v igro. Kot se je izkazalo, sta ekipi tako že v prvem polčasu postavili končni izid, kar pomeni, da Mura ostaja peta, spomladi še neporaženi Triglav pa šesti.

V 19. minuti so bili Sobočani blizu izenačenja, ko je s strelom z glavo zadel vratnico Alan Kaučič. Zato pa so Prekmurci izenačili v 26. minuti. Po dolgi podaji je žogo sprejelLuka Bobičanec, ki je bil na meji prepovedanega položaja, nato pa žogo oddal na svojo desno do vtekajočega Luke Šušnjare, ki jo je poslal v prazno mrežo. To je bil sedmi gol Šušnjare in peta podaja Bobičanca.

Pozneje so domačini, ob sicer boljši Murini igri do konca polčasa, dosegli še en zadetek, ki pa so ga sodniki upravičeno razveljavili zaradi prepovedanega položaja.

V drugem polčasu v skoraj neregularnih razmerah za igro dolgo časa ni bilo izrazitejše priložnosti, šele v 70. minuti jeMarka Zalokarja, ki je bil prvič v vratih Mure po zimskem prestopu iz Krškega, ogrozil Filip Janković, ki je z glavo preusmeril žogo po podaji z desne strani, a je bil vratar gostov zbran.

V 86. minuti je poskusil od dalečMarko Gajić, a je bil nenatančen, kar je bila zadnja priložnost na tekmi in kar je pomenilo, da se je še četrta tekma tega kroga končala brez zmagovalca.