Šok terapija menjave trenerja uspela: Triglav končal negativno serijo rezultatov

Nogometaši kranjskega Triglava so v 11. krogu PLTS premagali Aluminij z 1:0. Kranjčani so po dolgem času z igrišča stopili dobre volje, saj so prekinili niz sedmih zaporednih porazov. Še več, proti Aluminiju so vpisali tri točke, odločilni trenutek pa je bila enajstmetrovka Luke Majcna v 81. minuti. Gorenjci so se zdaj oddaljili od zadnjega mesta za pet točk, Aluminij pa je po drugem porazu na tretjem mestu.

Aluminij je pretrpel drugi poraz v sezoni. FOTO: Miro Majcen Prvi polčas ni ponudil veliko prave akcije, nekajkrat več so s streli poskušali domači, enega nevarnejših poskusov pa je v 33. minuti sprožil Goran Brkić, ki je imel na voljo odprt strel s 13 metrov, a je slabo zadel žogo, tako da Matija Kovačić ni imel težkega dela. V drugem polčasu so pobudo prevzeli gosti, kmalu po začetku je Nikola Lekosprožil z roba kazenskega prostora, a bil premalo natančen. V nadaljevanju so Kidričani večkrat prišli v kazenski prostor ali njegovo bližino, a so domači branilci dobro opravljali svoje delo. V 79. minuti pa je Mihael Klepač le prišel do strela s 15 metrov, na mestu pa je bil Luka Čadež. Luka Majcen FOTO: Damjan Žibert V 81. minuti so domači prišli do vodstva, ko je Ivan Kontekv kazenskem prostoru storil prekršek nadTomom Žurgo, najstrožjo kazen pa je zanesljivo izvedel Luka Majcen. Zanj je bil to peti gol v sezoni. V 90. minuti so imeli Gorenjci še eno lepo priložnost, ko je Žurga sprožil z roba kazenskega prostora in zadel vratnico.



Izid:

Triglav - Aluminij 1:0 (0:0)

Majcen 80./11-m