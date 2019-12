Večina evropskih nogometnih velikanov uživa proste praznične dni, a to ne velja za angleške prvoligaše. Nogometaši Liverpoola bodo v tem tednu odigrali še dve tekmi in tako nimajo veliko časa za proslavljanje izjemnega leta, ki je za njimi. Najbolj izstopa 1. junij, ko so v Madridu po štirinajstih letih znova osvojili Ligo prvakov.