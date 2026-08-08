Koncerti Dina Merlina pustili posledice na zelenici, navijači besni

Komisija za licenciranje in pregled igrišč je po ogledu zelenice na znamenitem Koševu ugotovila, da ta trenutno ne izpolnjuje pogojev za igranje nogometnih tekem.
Glavni razlog za slabo stanje igralne površine naj bi bili trije zaporedni koncerti Dina Merlina, ki so bili pred kratkim organizirani na stadionu in privabili več kot 200.000 obiskovalcev.
Sarajevo mora tako do nadaljnjega iskati začasni dom. Varovanci Zorana Zekića bodo prvenstveno tekmo proti Radniku namesto pred svojimi navijači odigrali na stadionu Veleža v Mostarju.
Horde zla napovedale bojkot
Selitev tekme je sprožila precej nezadovoljstva med navijači Sarajeva. Organizirana navijaška skupina Horde zla je sporočila, da svojih nogometašev v Mostarju ne bo spodbujala, ob tem pa ostro kritizirala vodstvo kluba in občino Centar, ki upravlja stadion.
"Vodstvo kluba, tako kot celotna bosansko-hercegovska javnost, je bilo seznanjeno z datumi koncertov in razporedom tekem v domačem prvenstvu. Le malokdo je lahko pričakoval, da bo igrišče na Koševu pripravljeno za omenjeno tekmo, uprava kluba pa je v sezono vstopila povsem nepripravljena," so zapisali navijači.
Poudarili so, da prestavljanje tekem in spremembe terminov v nogometu niso nič neobičajnega, zato po njihovem mnenju odgovorni ne morejo trditi, da težave ni bilo mogoče predvideti.
"Ne želimo zmanjševati niti odgovornosti občine Centar in njihovih lažnih obljub glede igrišča in rekonstrukcije stadiona. Zaposlene v FK Sarajevo pozivamo, naj se končno resno lotijo vodenja kluba in ga vrnejo tja, kamor spada – v sam vrh," so zaključile Horde zla.
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