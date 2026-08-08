Koncerti Dina Merlina pustili posledice na zelenici, navijači besni

Komisija za licenciranje in pregled igrišč je po ogledu zelenice na znamenitem Koševu ugotovila, da ta trenutno ne izpolnjuje pogojev za igranje nogometnih tekem. Glavni razlog za slabo stanje igralne površine naj bi bili trije zaporedni koncerti Dina Merlina, ki so bili pred kratkim organizirani na stadionu in privabili več kot 200.000 obiskovalcev.

Koševo in koncert Dina Merlina FOTO: Profimedia

Sarajevo mora tako do nadaljnjega iskati začasni dom. Varovanci Zorana Zekića bodo prvenstveno tekmo proti Radniku namesto pred svojimi navijači odigrali na stadionu Veleža v Mostarju.

Horde zla napovedale bojkot

Selitev tekme je sprožila precej nezadovoljstva med navijači Sarajeva. Organizirana navijaška skupina Horde zla je sporočila, da svojih nogometašev v Mostarju ne bo spodbujala, ob tem pa ostro kritizirala vodstvo kluba in občino Centar, ki upravlja stadion. "Vodstvo kluba, tako kot celotna bosansko-hercegovska javnost, je bilo seznanjeno z datumi koncertov in razporedom tekem v domačem prvenstvu. Le malokdo je lahko pričakoval, da bo igrišče na Koševu pripravljeno za omenjeno tekmo, uprava kluba pa je v sezono vstopila povsem nepripravljena," so zapisali navijači.

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