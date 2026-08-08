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Nogomet

Koncerti Dina Merlina pustili posledice na zelenici, navijači besni

Sarajevo, 08. 08. 2026 09.59 pred dvema dnevoma 2 min branja 16

Avtor:
S.V.
Koševo

Nogometaši Sarajeva nove sezone ne bodo začeli na svojem stadionu. Igrišče na stadionu Asim Ferhatović Hase po treh zaporednih koncertih priljubljenega bosansko-hercegovskega pevca Dina Merlina namreč ni v stanju, ki bi omogočalo izvedbo prvenstvene tekme. Sarajevčani bodo zato sobotni "domači" obračun proti Radniku odigrali v Mostarju, odločitev pa je močno razjezila najzvestejše navijače kluba.

Komisija za licenciranje in pregled igrišč je po ogledu zelenice na znamenitem Koševu ugotovila, da ta trenutno ne izpolnjuje pogojev za igranje nogometnih tekem.

Glavni razlog za slabo stanje igralne površine naj bi bili trije zaporedni koncerti Dina Merlina, ki so bili pred kratkim organizirani na stadionu in privabili več kot 200.000 obiskovalcev.

Koševo in koncert Dina Merlina
Koševo in koncert Dina Merlina
FOTO: Profimedia

Sarajevo mora tako do nadaljnjega iskati začasni dom. Varovanci Zorana Zekića bodo prvenstveno tekmo proti Radniku namesto pred svojimi navijači odigrali na stadionu Veleža v Mostarju.

Horde zla napovedale bojkot

Selitev tekme je sprožila precej nezadovoljstva med navijači Sarajeva. Organizirana navijaška skupina Horde zla je sporočila, da svojih nogometašev v Mostarju ne bo spodbujala, ob tem pa ostro kritizirala vodstvo kluba in občino Centar, ki upravlja stadion.

"Vodstvo kluba, tako kot celotna bosansko-hercegovska javnost, je bilo seznanjeno z datumi koncertov in razporedom tekem v domačem prvenstvu. Le malokdo je lahko pričakoval, da bo igrišče na Koševu pripravljeno za omenjeno tekmo, uprava kluba pa je v sezono vstopila povsem nepripravljena," so zapisali navijači.

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Poudarili so, da prestavljanje tekem in spremembe terminov v nogometu niso nič neobičajnega, zato po njihovem mnenju odgovorni ne morejo trditi, da težave ni bilo mogoče predvideti.

"Ne želimo zmanjševati niti odgovornosti občine Centar in njihovih lažnih obljub glede igrišča in rekonstrukcije stadiona. Zaposlene v FK Sarajevo pozivamo, naj se končno resno lotijo vodenja kluba in ga vrnejo tja, kamor spada – v sam vrh," so zaključile Horde zla.

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KOMENTARJI16

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V SHESHELJ
08. 08. 2026 16.48
Merlin vam je zabil gol. Pred golom greznica 🤣
Odgovori
+1
1 0
kinimod
08. 08. 2026 15.40
BRATE , poznam jaz nekoga in mjegov prijatelj pozna njegovega kuma.....
Odgovori
0 0
travc
08. 08. 2026 13.05
Huligani ne pa navijači
Odgovori
+4
4 0
televizija2000
08. 08. 2026 12.52
Horde zla...... Nedvomno pravi navijači
Odgovori
+5
5 0
Glavni_Baja 1
08. 08. 2026 13.40
😆😅🤣😂😂🤣😅😆
Odgovori
+0
1 1
DOVOLJ
08. 08. 2026 12.19
Če bi blo to kle, nase jugonostalgicne izdajalske Slovence to cisto nic nebi motilo, namrec bi se prevec mudilo iz hvaljenjem tega njihovega zavijanja in iskanja izgovorov. Posledica levicarske zaplankane indoktrinacije.
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+1
5 4
Nidani
08. 08. 2026 14.46
Ja res...stadione imajo desnuhi radi, predvsem za prisego okupatorju...
Odgovori
+1
3 2
lakala28
08. 08. 2026 17.20
In za obisk ustaškega koncerta v Zagrebu. Ja, to gre našemu ljubljenemu vodji in podrepnikom izjemno dobro.
Odgovori
0 0
trac
08. 08. 2026 11.55
V Tivoliju bi pa baje posuli samo malo semen, pa bi bilo. Dvolično.
Odgovori
+3
3 0
Kimberley Echo
08. 08. 2026 10.28
Horde zla? Kot iz kakega ZF horror filma.
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+4
6 2
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