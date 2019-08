Trije mrtvi v nasilju nogometnih huliganov v Hondurasu

Do obračunov med huligani je prišlo pred tekmo med moštvi iz prestolnice Motague in Olimpie. Sprva naj bi ena od skupin napadla avtobus z igralci Motague, pri čemer so bili ranjeni trije igralci, poroča britanski BBC. Kot je sporočila tamkajšnja policija, je "skupina kriminalcev" v barvah Olimpie s kamenjem in palicami napadla avtobus Motague. Zaradi tega so oblasti odpovedale derbi oz. takoimenovani "el superclassico", spopadi pa so se zatem razširili na tribune Nacionalnega stadiona v Tegucigalpi in na območje pred njim."Sedem ljudi, med njimi trije mladoletniki, so bili pripeljani v bolnišnico, prejeli pa smo tudi tri trupla,"je sporočila predstavnica bolnišnice Escuela Laura Schönherr. Trije izmed ranjenih naj bi bili v kritičnem stanju, je dodala.

V času izgredov je bilo na stadionu več kot 10.000 ljudi. Mnogi so se znašli v stampedu, ko je policija na nasilneže odvrgla solzivec.

Motagua in Olimpia sta najbolj uspešna kluba v zgodovini prve lige v Hondurasu. V 55 letih poklicnega državnega prvenstva sta skupaj osvojila 47 naslov, od tega jih ima Olimpia 30.