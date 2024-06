Trije navijači Valencie obsojeni zaradi rasizma nad Viniciusom

La Liga je sporočila, da je bila obsodba trojice zaradi incidenta na stadionu Mestalla v Valencii lanskega maja prva obsodba zaradi rasistične zlorabe na nogometni tekmi v Španiji. Prav tako so trojici izrekli dveletno prepoved vstopa na stadione, kjer se odvijajo tekme španskega prvenstva ali tekme v pristojnosti španske nogometne zveze. "Ta sodba je odlična novica za boj proti rasizmu v Španiji, saj bo do neke mere popravila sramotno krivico, ki jo je utrpel Vinicius Junior , in poslala jasno sporočilo tistim posameznikom, ki gredo na nogometni stadion z namenom žaliti," je dejal predsednik lige Javier Tebas .

Obsojenci, ki niso bili imenovani, so bili obsojeni kaznivega dejanja zoper moralno integriteto z oteževalno okoliščino rasno motivirane diskriminacije, je sporočilo sodišče v Valencii. Brez predhodne kazenske evidence nihče ne bo odslužil zapora, saj sodniki običajno tistim, ki prvič storijo kaznivo dejanje, izrečejo pogojno obsodbo za dejanje, za katero je zagrožena kazen krajša od dveh let.

Predsednik Mednarodne nogometne zveze Fife Gianni Infantino je na Instagramu objavil, da je odločitev pozitiven korak. "Naše sporočilo ljudem kjer koli na svetu, ki se obnašajo rasistično, ko imajo opravka z nogometom, je jasno: nočemo vas," je zapisal Infantino.

Ozadje dogodka

Incident se je zgodil 21. maja 2023 na stadionu Mestalla v Valencii, ko so domači navijači napadalca Real Madrida zmerjali in žalili s posnemanjem opičjih krikov. Tekmo so prekinili, ko je Vinicius obstal pred navijači in pokazal na odgovorne, zaradi česar so uradne osebe na tekmi zahtevale konec rasističnih žalitev, preden se je tekma lahko nadaljevala. Vsi trije so "kričali in skandirali na igralca z očitnim prezirom do barve njegove kože, delali so rasistične geste prezira in pri nogometašu povzročili občutek frustracije, sramu in ponižanja", je razvidno iz sodnih dokumentov, ki jih je pridobila francoska tiskovna agencija AFP.

V izjavi so pri Real Madridu zapisali, da je trojica priznala svojo napako in poslala pismo, v katerem so se opravičili Viniciusu, klubu in vsem ostalim, ki so se počutili omalovaževane ali užaljene zaradi njihovega obnašanja.