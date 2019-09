Trije nogometaši Derby Countyja pijani sedli v avtomobil, eden zaradi poškodb že končal s sezono

Klubski "team-building" je pogosta praksa v svetu nogometa, pa naj gre zaradi nagrade po uspešnem obdobju, dviga vzdušja v ekipi zaradi slabšega začetka ali zgolj za namene prekinitve rutine treningov in regeneracije. A na torkovi klubski zabavi angleškega drugoligaša Derby Countyja so stvari ušle izpod nadzora. Napadalec Mason Bennett, krilni igralec Tom Lawrence in osrednji branilecRichard Keogh, ki je tudi kapetan ekipe, so se namreč znašli pod drobnogledom policije, angleške nogometne zveze ter klubskega vodstva, saj so po odhodu s klubske zabave doživeli prometno nesrečo. Za namenček sta bila Bennett in Lawrence aretirana zaradi opitosti in vožnje pod vplivom alkohola, Keogh, ki je, kot so zapisali pri Derbyju zapisali v uradni izjavi "na zabavi nadaljeval s pitjem pozno v noč, kljub številnim opozorilom naj preneha", pa je staknil poškodbe zapestja in kolena, zaradi katerih bo moral izpustiti preostanek sezone. Za 33-letnega branilca, ki mu pogodba s klubom poteče konec junija prihodnje leto, to skoraj zagotovo pomeni konec kariere.